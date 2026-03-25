Universidad de Chile no pudo celebrar en el estreno de Fernando Gago como entrenador de los azules, porque Unión La Calera los sorprendió y se llevó los puntos al vencer por 1-0 en el Estadio Nacional.

Pese a los lamentos de los hinchas bullangueros, algunos de igual manera pudieron celebrar en el reducto, por un invitado de lujo que se dejó caer a Ñuñoa.

Se trata del cantante de música urbana Jairo Vera, con millones de reproducciones en YouTube, quien fue invitado al partido por uno de los referentes del club.

Eduardo Vargas fue quien le abrió las puertas del Nacional y del camarín, donde pudo compartir con varios de los jugadores del plantel de Gago, en una noche que no cerró de la mejor manera.

La visita de Jairo Vera con Eduardo Vargas.

ver también Eduardo Vargas recibe la visita de Jairo Vera: lo muestra en redes y le regaló la camiseta de la U

Jairo Vera en el camarín de la U

Fue el lunes cuando Jairo Vera y Eduardo Vargas publicaron una fotografía juntos en sus redes sociales, dejando claro el encuentro del músico urbano y el goleador de la U y la roja.

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En esa junta el delantero le regaló su camiseta, una que la llevó puesta Jairo Vera al Estadio Nacional, donde llegó acompañado de amigos y se ubicó en la Tribuna Marquesina.

Tras el partido, el artista fue invitado al camarín, donde si bien no entró a la intimidad del plantel, pudo compartir con varios de los jugadores, como Maximiliano Guerrero con quien se tomó fotografías.

Mira el video:

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