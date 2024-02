Universidad de Chile no comenzó de la mejor manera en el Campeonato Nacional, una vez que fue suspendido el encuentro ante Cobresal, que estaba programado en el Estadio Nacional.

Si bien ahora fue confirmado el de la segunda fecha ante Audax Italiano, también en la comuna de Ñuñoa, en la interna del camarín de la U los ánimos no quedaron muy buenos en un comienzo.

Para todos fue una sorpresa que no pudieran jugar ante los mineros, en una situación que se dio sólo 48 horas antes de que se disputara el encuentro, por lo mismo tuvieron que tomar cartas en el asunto.

Fueron los capitanes del equipo los que tuvieron que sacar la voz para tomar de una manera diferente la medida ante sus compañeros, intentando dejar en claro que tenían más días para reparar errores y prepararse para el estreno.

Molestia

Así lo dio a entender Matías Zaldivia, quien se vio sorprendido por la medida tomada, pero que asegura que supieron darle una vuelta esta semana, para no perder el foco.

“Lo que pasó la semana pasada fue atípico, nunca me había pasado algo igual. Genera una gran incertidumbre, no saber que no juegas dos días antes fue un golpe duro”, explicó.

Por lo mismo, también dejó en claro cómo lo habían hecho para no perder la concentración y enfocarse en el duelo de este fin de semana ante el Audax Italiano.

“Hablamos de que todo lo que nos pase transformarlo en positivo, pensar que tuvimos una semana más para prepararnos y afinar las cosas. No es lo ideal, generó un malestar por la ilusión de empezar, pero lo tomamos en positivo y nos enfocamos en la cancha”, comentó.

Medidas de seguridad

El tema de la violencia en el fútbol ha estado latente en los últimos días, más aun con los hechos producidos en la Supercopa por hinchas de Colo Colo, que todavía no tienen sanción alguna.

“Son actos lamentables que viene ocurriendo cada vez más y genera repudio por la otra gente que va con los hijos, familias, que gasta plata para ver un partido que debería ser un espectáculo y por algunos se perjudican”, detalló Zaldivia.

En ese sentido, espera que las medidas que se están tomando ayuden, pero piden que se hagan de buena forma o no servirán de nada.

“El Registro de Hinchas está bueno, si viene para generar seguridad en las familias me gusta, pero tiene que ser bien hecho para que no vuelva a fallar”, finalizó.

