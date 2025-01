Universidad de Chile tiene como prioridad el contratar a un goleador. Eduardo Vargas tiene como prioridad el encontrar a un club ¿Se cruzarán los caminos? Gustavo Álvarez se refirió al tema.

Los Azules no han tenido una pretemporada tranquila, en donde ha debido enfrentar las polémicas dirigenciales por la administración del club. En lo deportivo, solo suman dos refuerzos con Julián Alfaro y Gonzalo Montes. Necesitan un atacante, el cual todavía no llega.

Gustavo Álvarez y la opción de Eduardo Vargas

Universidad de Chile disputará el primer amistoso del 2025 ante Coquimbo Unido, ante lo cual Gustavo Álvarez debió enfrentar a la prensa. En esta situación, el entrenador defendió lo que ha hecho el club en cuanto a la llegada de incorporacones, incluso ejemplificando con Gonzalo Montes.

“Es muy apresurado calificar de atrasado el mercado cuando recién empieza. Quisimos ser prolijos con la llegada de Gonzalo Montes. (Federico) Mateos firma en Ñublenses y Montes llega a la U. Hicimos las cosas en tiempo y forma, como se hicieron las cosas desde que llegué”, explicó el entrenador.

Gustavo Álvarez dará su primer examen de 2025. Imagen: Photosport

Respecto al goleador, hay un nombre que sigue dando vueltas en los hinchas: Eduardo Vargas. Turboman no ha encontrado equipo tras su salida de Atlético Mineiro y corrió el rumor de que se había reunido con el DT de la U, pero Álvarez negó el hecho.

“No estuve con Eduardo Vargas en el CDA. Diseñamos un modelo de juego, por lo que me contrató el club. Para jugar de esa forma necesitamos jugadores de determinadas características. La secretaría técnica busca opciones con el presupuesto del club. Luego se negocia en el mercado de pases. Hay nombres pero espero me disculpen por no darlos“, indicó el argentino.

Si bien el DT no descartó un posible arribo del jugador, parece estar más lejos que cerca de regresar a Universidad de Chile. Los Azules han apuntado fuerte a Octavio Rivero, quien todavía es futbilista del Barcelona de Guayaquil.