Yael Oviedo pese al arrollador inicio de las Leonas: "Hay muchísimas cosas por mejorar, no hemos tocado techo"

Universidad de Chile enfrenta a Palestino por la fecha cinco del Campeonato Nacional Caja Los Andes en La Cisterna e intentará seguir con la campaña perfecta que lleva hasta ahora.

Las Leonas vienen de ganarle 6-0 a Everton y suman 38 goles en apenas cuatro partidos y aún no han visto caer su arco. Increíblemente y pese a los números abrumadores, Yael Oviedo aseguró este martes en el Centro Deportivo Azul, que el equipo aún puede dar más.

"Hay muchisimas cosas por mejorar, no hemos tocado techo. Hay que seguir en eso, yo me siento muy bien y el equipo fecha a fecha ha ido mejorando, pero quedan cosas, de eso se trata estar en este equipo", afirmó.

Las Leonas quieren seguir con los abrazos (Javiera Mera / Prensa U de Chile)

Y en ese sentido agregó que "no somos perfectas y partido a partido hay cosas que mejorar. Hay momentos que nos equivocamos y somos humanas y no haremos todo perfecto. Entrenamos para ir por más, este no es nuestro techo y tenemos que buscar la perfección".

Oviedo además bromeó con su cuota de goles en este Campeonato. "Llevo un gol en esta temporada, mis compañeras me joden pero yo me rio. Yo estoy bien asistiendo y ayudando al equipo, me encuentro en uno de mis mejores momentos sin hacer goles", explicó.

Para el final, la argentina fue consultada respecto a si el partido ante Palestino será parecido al que se jugó en la semifinal del torneo anterior.

"Hoy creo que somos un equipo diferente, muchas jugadoras han madurado con la experiencia internacional, eso nos ha hecho crecer como equipo. somos fuerte todas juntas y ahí podemos sacar diferencias", cerró.