El sueño de Walter Montillo después del retiro: escribirá sus memorias en un libro íntimo

Este mediodía, Walter Montillo anunció su retiro del fútbol profesional ante sus compañeros de Universidad de Chile. La Ardilla colgará los botines al término del actual Campeonato Nacional el 31 de enero y tendrá más tiempo para cumplir uno de sus objetivos: escribir un libro familiar.

A fines de marzo de este año, Montillo anunció que está preparando un libro junto a su mujer, donde el tema central no será el fútbol, sino que contarán su experiencia como padres de un niño con síndrome de Down, el pequeño Santino.

"La idea es poder ayudar con nuestras experiencias y testimonios a gente que esté pasando por lo mismo que pasamos nosotros con nuestro hijo con capacidades diferentes", señaló en ese entonces por Instagram Live.

Santino ha estado muy presente en la relación entre el volante y la U. En 2010, cuando el pequeño tuvo complicaciones al nacer, la barra le dedicó un mensaje de apoyo a través de un lienzo. Hoy está integrado a una escuela de fútbol inclusiva que imparte el club azul.

La gran novedad de este libro será que el prólogo lo escribirá el mismísimo Neymar Jr. "Yo tenía una relación con él desde cuando jugué (en Santos). Nos llevábamos muy bien, obviamente que él después creció a nivel mundial y se fue perdiendo el contacto diario que teníamos pero a mí me surgió la idea por su trascendencia mundial y por la relación que forjamos en Santos. Por eso le pregunté si quería participar, me dijo que sí y ahora estamos esperando que lo mande, es una idea linda que al libro le daría un plus", contó Montillo.

Neymar y Montillo compartieron camarín en el Santos de Brasil en 2013, justo antes de que el brasileño diera el salto al Barcelona de España, y entre los dos se forjó una relación que mantienen hasta el presente.