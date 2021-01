Pablo Aránguiz: "Ganamos jugando bien ¿por qué no ilusionarse con entrar en una copa internacional?"

Universidad de Chile le ganó 2-0 a Universidad de Concepción y tomó un poco de oxígeno ante la preocupante situación que vive en la tabla ponderada, donde sólo supera al Campanil y a Deportes Iquique.

Pablo Aránguiz analizó la victoria afirmando que los tres puntos le vienen muy bien a la U por el momento que viven y porque suman en ambos frentes: en la ponderada y a la hora de estar en posiciones de torneos internacionales.

"Contento, feliz por el equipo, se ganó jugando bien que es lo importante, se empezó el año de buena manera, eso también es importante y sumamos y, entre comillas con un rival directo en la parte baja lamentablemente. Me quedo feliz por los tres puntos", afirmó.

Agregando que esta es "una victoria que nos deja en la parte alta y por qué no ilusionarse con llegar a una copa internacional".

Respecto a su rendimiento, el ex Unión Española quedó conforme. "Me sentí fresco, el profe en esta ocasión me dio la libertad para moverme por todo el frente de ataque, en un momento me cambié de posición con Rei (Lenis), a veces me metía al medio, él me pidió que me conectara con Walter (Montillo), creo que en lo personal me sentí muy bien", explicó.

Pablo Aránguiz cree que el equipo debe estar fuerte porque "son 8-9 finales y el grupo debe estar unido, preparado porque la seguidilla de partidos a veces se siente el cansancio y tenemos que estar al 100% por si les toca jugar a los que vienen participando menos".