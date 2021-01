Johnny Herrera: "Dudamel quiso imponer algo y se encontró con jugadores que no estaban de acuerdo"

Johnny Herrera es voz siempre autorizada para hablar de Universidad de Chile. El portero de Everton de Viña del Mar e ídolo azul analizó el proceso de Rafael Dudamel al mando del equipo y barrió con la dirigencia de Azul Azul.

"Lo único que hacen es socavar al club, es poner al plantel en contra del cuerpo técnico. Cuando te juntas con el gerente técnico a espaldas del entrenador para preguntarle qué les parece el técnico, quiere decir que lo único que quieres es sacar al técnico, porque ni siquiera te convence a ti como director", comenzó señalando Herrera en conversación con Deportes en Agricultura.

"Y fueron ellos mismos quienes lo llevaron hace dos meses atrás. Hay una cantidad de decisiones que toman que son realmente inentendibles compadre, no sé dónde hicieron los cursos, pero lo único que sé es que no tienen idea de qué es universidad de chile", añadió.

Específicamente sobre el trabajo del venezolano, Johnny explicó que "quiso imponer algo. Que todo el equipo atacara y todo el equipo defendiera y se encontró con jugadores que no estaban de acuerdo. Obviamente va a tener la excusa válida de que no tiene a la gente para implementar su juego. No lo podría criticar profundamente, porque tiene una excusa muy válida. A Dudamel al principio todos lo llevaron y ahora nadie lo llevó".

Vuelve a postular a Beccacece para La Roja



Otro tema que abordó el portero ruletero es sobre la elección del nuevo entrenador de la selección chilena. El nombre de Matías Almeyda está casi confirmado, pero para Herrera, el hombre indicado para el puesto era Sebastián Beccacece.

"Hay gente muy preparada en Chile, pero para mí en este proceso, en lo que queda de esta generación dorada, tiene que dirigir Sebastián Beccacece. Si tuvo un mal paso por la U, es parte del fútbol. Si quieres que la selección vuelva a jugar como antes, él es el indicado. Todavía le puede sacar provecho a los jugadores. Tiene un ADN de ir a buscar los partidos", argumentó.