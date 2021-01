Johnny Herrera explota contra la dirigencia de Universidad de Chile: "Chupasangres, manga de inoperantes, por ellos el equipo pelea el descenso"

Johnny Herrera criticó duramente a la dirigencia de Universidad de Chile y la culpó del presente que vive el club, que actualemente lucha por no descender a la Primera B.

En entrevista con Radio Agricultura, el arquero de Everton dijo que vio venir la crisis del club, antes de salir del equipo: "Mi lucha fue siempre en contra de las cosas que están pasando en el club ahora. Mi lucha fue contra los Conca, los Navarrete, los Sabino Aguad, que tomaban decisiones que iban de mal en peor".

"Me tocó salir porque traté de defender al club lo que más pude. Salí con la frente en alto porque todo lo hice por fue por el bien del club, no por mi propio beneficio. Me comí 6 meses en la banca de forma injusta, sacándome la cresta entrenando para volver a jugar y revertirle mano a toda esa manga de gente inoperante, que lo único que hacen es hacer las cosas mal, y mira cómo tienen hoy al club", señaló.

Johnny enumeró cuáles fueron para él las negligencias e irregularidades de la dirigencia azul: "Da una pena tremenda, ver que se siguen mandando las mismas cagadas. Eso de tener técnicos escondidos, eso de filtrar contratos, eso de no estar de acuerdo con un jugador y empezar a socavarlo para que se aburra y renuncie. Eso de traer jugadores que se arreglaban con los representantes y nadie sabe por qué llegaban al club. No puede ser que compañeros sepan dos meses antes quiénes se van a ir del club".

"Hoy lo veo de afuera y son las mismas tonteras por las que luchaba y por los tantos encontrones que tuve con ellos. Me tocó salir, pero está a vista de todo el mundo la consecuencia de esas decisiones. Por eso el equipo está peleando por no descender", lamentó.

"Siempre he dicho que baje quien tenga que bajar, pero obviamente no quiero y me dolería que mi club de los amores tenga que bajar por las decisiones que toma esa gente. Son los mismos chupasangres que se dan vuelta", finalizó.