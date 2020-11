Rafael Dudamel llega a Chile para asumir la banca de la U: “Trabajaremos para elevar el rendimiento del equipo”

Ya está en el país el nuevo técnico de Universidad de Chile, porque el venezolano Rafael Dudamel llegó este martes y será presentado en las próximas horas. De hecho, ya se puso objetivos claros para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional: “elevar el rendimiento” del equipo.

“Sabemos de la necesidad de tener un rol protagónico. Sabemos que contamos con un plantel que ha estado en un buen rendimiento y nosotros trabajaremos desde nuestra ilusión y desde nuestro conocimiento para elevar ese rendimiento”, mencionó en el Aeropuerto de Pudahuel.

Al ser consultado por la oportunidad de dirigir jugadores de jerarquía como Walter Montillo y Jean Beausejour, expresó que “es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Son jugadores de mucha jerarquía, de altísima calidad, soy un privilegiado y ahora nos toca llevar toda esa experiencia y sumarla al ímpetu de los jóvenes a un buen colectivo para hacer un equipo competitivo”.

El venezolano llega en reemplazo de Hernán Caputto. (FOTO: Getty)

Pero eso no fue todo, porque se refirió al aspecto disciplinario y mencionó que “vamos a disfrutar mucho de nuestro trabajo (…) En todas las empresas, las normas son necesarias y no he conocido una empresa o un equipo ganador en donde cada uno haga lo que quiera. Me gusta el respeto, la transparencia y creo que esos son valores que ya tienen los futbolistas de La U”.

Cabe mencionar que junto al nuevo DT de la U llegó el delantero colombiano Reinaldo Lenis, quien se convertirá en el segundo refuerzo Azul tras la llegada de Brandon Cortés la semana pasada.