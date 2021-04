Cristián Caamaño lapida a Rafael Dudamel: “Este señor está realizando cosas como si estuviese en Venezuela”

Siguen los coletazos por la reunión que sostuvo Rafael Dudamel con algunos futbolistas de Universidad de Chile en su hogar, pues este viernes se conoció que el técnico arriesga un sumario sanitario y una multa de 51 millones de pesos. Sumado a esto, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, señaló esta jornada que situaciones como estas ponen en riesgo la continuidad del Campeonato Nacional 2021.

Bajo ese contexto, en Deportes en Agricultura volvieron a analizar la situación y Cristián Caamaño no se guardó nada: disparó duramente en contra del entrenador y cuestionó a la dirigencia de la U por no entregar su postura sobre el tema.

“Hay cosas que cuestan entender, porque la U tuvo una situación gravísima que le costó una potencial clasificación a copas internacionales: Libertadores o Sudamericana. Si pasaba la llave ante San Lorenzo se aseguraba automáticamente un torneo internacional el primer semestre”, partió diciendo.

“No se tomaron las medidas, se bajó la guardia en el CDA, el propio entrenador con tres casos positivos de Covid-19 presta la casa para hacer una reunión post-duelo con San Lorenzo en Santiago, y no contento con eso por haber botado la llave por un descuido global a todo nivel, insiste con realizar una situación que no corresponden en pandemia, porque me van a decir cuando fue ese asado de camaradería aún no estaba en Fase 1 Vitacura, pero estaba en Fase 2 y no pueden haber más de cinco personas y habían dieciséis”, prosiguió.

“Indudablemente hay alguien que no le ha dicho a este señor Dudamel que existen cosas que no se pueden realizar o este señor Dudamel está realizando cosas como si estuviese en Venezuela. No lo estoy descalificando, pero él siente que se pueden realizar cosas que están por sobre la ley, quizás en Venezuela se podían realizar reuniones”, agregó.

“Alguien del cuerpo médico le debiese haber dicho: ‘sabes Dudamel no corresponde hacer un asado, porque tenemos tres casos de coronavirus, esperemos y veamos cómo está la situación’. Luego, Joaquín Larrivey habla con nosotros y nos dice: ‘nos relajamos’. Y a la semana el mismo jugador fue citado a la casa del entrenador. Entonces uno dice ¿qué está pasando? Si esto no salía a la luz pública, ¿la U lo iba a mantener en silencio? El club debió salir antes a informar sobre esta situación”, terminó el comunicador.

En la misma línea, se sumó Patricio Yáñez: “Yo no sé cómo genera ese espacio cuando está estrictamente prohibido. Yo creo en la buena fe de Dudamel, quien pensó que nadie lo iba a ver, nadie lo iba a acusar, pero no se puede hacer. Ya estamos aburridos de ver a gente que no cumple con las normas. Al final, depende de uno y espero que tomen consciencia para que el fútbol continue (…) la U tomo la decisión de sacarlo del cargo por lo que realizó o lo sancionan y esto no vuelve a ocurrir”, sentenció.