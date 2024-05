Quién podía imaginar que después de la grave fractura que sufrió a mediados del 2023, el defensor Eugenio Mena estaría de vuelta en las canchas, y mejor aún, llamado por Ricardo Gareca entre los prenominados de la Selección Chilena para la Copa América 2024.

En conferencia de prensa previa al duelo de Universidad Católica, este sábado con O’Higgins, el Chueco no ocultó su felicidad por volver a ser considerado en La Roja. “Me pone contento tener la opción de una nómina, después de tantas cosas que pasaron“, reconoció.

Junto con señalar que la citación “es trabajo, dedicación y esperar que con los resultados positivos de la UC sea más factible todo para adelante”, Mena le dejó públicamente en claro a Gareca que quiere estar entre los 23 convocados finales para la Copa América.

“Siempre es importante estar en la selección, mantenerse competitivo. Estar presente en una Copa América, más en Estados Unidos, donde tenemos lindos recuerdos, es una motivación extra“, reconoció el Keno, que fue parte del equipo campeón de laedición Centenario el 2016.

Eugenio Mena y la charla con Gareca en modo Selección

Por si fuera poco, el lateral izquierdo entregó detalles de la conversación que sostuvo con el Tigre, donde le hizo saber las cosas que esperaba de él y los pasos que debiera seguir, de cara a volver a tener una oportunidad en el Equipo de Todos.

“Fue una conversación muy amena. Me explicó lo que él quería y lo que esperaba de los jugadores. Mientras me sienta en competencia, voy a estar a disposición de cualquier llamado. Me pone muy contento que los que llevamos más tiempo estemos en las nominaciones“, expresó Eugenio Mena sobre la charla con Gareca.

