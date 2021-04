¡Incendio Azul! Rafael Dudamel reconoce reunión con jugadores en su casa en plena pandemia

Universidad de Chile vive un nuevo remezón y Rafael Dudamel es el protagonista tras una reunión laboral realizada en su casa junto a parte del cuerpo técnico de la U y algunos jugadores del Chuncho. Los vecinos del entrenador pusieron las alertas por los protocolos sanitarios ante la pandemia del coronavirus y el venezolano salió este jueves a explicar.

“De acuerdo a la programación de la jefatura de prensa, hoy le correspondía a nuestro jugador Gonzalo Espinoza atenderle, como cada semana precio a cada partido, pero en vista de los rumores y comentarios que salieron ayer por la noche, sobre una supuesta actividad social realizada en mi residencia, he querido hoy compartir esta conferencia para aclarar que hemos sido muy respetuosos de los protocolos del club y personales”, dijo de entrada Dudamel.

Agregó que “al terminar el entrenamiento los futbolistas ni siquiera se pueden bañar acá. Con algunos de nuestros jugadores quisimos complementar información sobre el trabajo. Desde esa idea, es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi casa, yo les esperaba con mi cuerpo técnico, 3-4 de ellos, para compartir información de trabajo”.

Complementa que “entendiendo que algunos vecinos de la comunidad se preocuparon, llamaron a las autoridades y yo las atendí. Habíamos terminado esa actividad laboral. Interrumpí la sesión de la ANFP y la junta médica que había comenzado a las 8 de la noche para atender a las autoridades fuera de la casa”.

MÁS DECLARACIONES DE DUDAMEL

“Fue una conversación de 2 ó 3 minutos, tomaron mi nombre y los manifesté con total respeto que estábamos en una sesión de planificación de cuerpo técnico y lo comprendieron. Me manifestaron la inquietud de algunos vecinos, no por ruido, sino por la movilización de autos, pero entendieron lo que les pude explicar y regresé a la actividad de la ANFP con los capitanes, técnicos para fortalecer todos los protocolos respecto al Covid-.19”.

“A la comunidad donde resido, si sintieron alguna inquietud, mil disculpas. Por eso quise comenzar mi intervención con esto, aclarando que en ningún momento llegamos a estar todos juntos, no fueron citados todos los futbolistas y entraba uno y salía el otro. Es bueno aclararlo, si hubiese sido una reunión de 15 personas, que no fue así, de igual forma si no debe seguir ocurriendo, no ocurrirá”.

“Si le damos el enfoque de actividad social, estoy de acuerdo en que no debió ser, pero entró uno y salía el otro. Tenemos todas las instalaciones óptimas en el CDA y las aprovechamos dentro de lo que los protocolos nos permiten. Sentí como DT que podía complementar lo que estamos haciendo. Recibo con total autocrítica lo sucedido ayer y el llamado de atención, si se puede hacer más a lo largo de la semana, o telefónicamente se atenderá”.

