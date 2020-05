Sergio Vargas relata cómo Universidad de Chile perdió a Alexis Sánchez por no tener 150 mil dólares

Sergio Vargas, actual director deportivo de Azul Azul, confesó que Alexis Sánchez pudo ser jugador de Universidad de Chile en 2006 y por culpa de 150 mil dólares, el Niño Maravilla pasó a Colo Colo.

El Superman fue el invitado de este viernes en el programa Después te Explico que se transmite de lunes a viernes a las 22:30 en Redgol.

Vargas en 2006 era el gerente deportivo del club azul y relató como perdió la posibilidad de que Alexis Sánchez jugara en la U ese año.

"Me junté con Fernando Felicevich en la cafetería Le Fournil del Parque Arauco, creo que ya no existe, y ahí me comentó que Alexis era de la U y que quería jugar en la U", recuerda el ex arquero.

Sergio Vargas junto a Diego Rivarola en su nueva condición de Director de Azul Azul (Agencia Uno)

Agregando que "para tener a Alexis Sánchez había que poner 150 mil dólares. Dinero que la U no tenía y apareció Colo Colo y pagó ese dinero y terminó jugando allá".

Eso sí, Sergio Vargas reitera que "Alexis es de la U y quería jugar en la U". Por lo mismo el actual dirigente se ilusiona con que el delantero del Inter de Milan termine su carrera en la escuadra universitaria.