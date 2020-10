Sandrino Castec le pone fichas a Lasarte para reemplazar a Caputto: "En este momento es el técnico idóneo para el club"

La realidad de Universidad de Chile en relación al año pasado es diametralmente opuesta, y en vez de estar peleando el descenso hoy los universitarios están en un cómodo quinto escalón en el torneo chileno, pero lamentablemente la propuesta del técnico Hernán Caputto no convence a muchos.

Debido a las dudas que genera la labor del entrenador en el cuadro azul, la danza de nombres para reemplazarlo crece cada día, siendo Martín Lasarte en particular el que más agrada al histórico de la U, Sandrino Castec.

En diálogo con Después te Explico de Redgol el ídolo de los azules reveló su confianza en Machete para tomar el mando y revertir el endeble presente universitario:

"Yo prefiero quedarme con alguien conocido, que ya tuvo un paso, conoce a la U y tiene la capacidad de replantear a esta U, que es (Martín) Lasarte. En este momento es el técnico idóneo para el club", opinó Castec.

De todas formas, y pese a apostar por el estratega uruguayo, Sandrino Castec cree que los males de Universidad de Chile no sólo recaen en el entrenador de turno.

"Esto no va sólo de la mano del técnico. Pensemos en el archirrival, pensemos en cuando llega (Gustavo) Quinteros a Colo Colo y se encuentra con la sorpresa de que Colo está para jugar 45 minutos", comentó agregando: "yo creo que la U pasa por la misma situación que está pasando Colo Colo, y no veo otra posibilidad si no hay recambio en la parte futbolística y mental de lo que es la institución".

Caputto tendría las horas contadas en Universidad de Chile.

Por último, el histórico de los azules opinó acerca del estilo de juego de la U de Hernán Caputto, criticando sin tapujos el mal funcionamiento.