Video | El primer entrenamiento de Luis Rojas en el Crotone: "Es un desafío jugar acá, espero dar lo mejor de mí en el Calcio"

El ex volante de Universidad de Chile, Luis Rojas, ya tuvo su primer entrenamiento en su nuevo club: el Crotone de la Serie A de Italia. El mediocampista nacional partió al Calcio con 18 años y 6 meses, con apenas dos apariciones en Copa Chile y tres partidos en el Campeonato Nacional con la U (75 minutos totales en el campeonato de Primera A).

Tras su primera práctica con los rossoblú, Rojas manifestó su alegría por llegar al fútbol italiano: "Me siento muy feliz, cercano a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Para llevar tres días acá me he sentido súper bien y contento. Es un desafío jugar acá, espero dar lo mejor de mí para el calcio de Crotone".

Además, especificó que "es un contrato de cuatro años, donde espero lograr hartas cosas, obtener varios triunfos y darle una alegría a la hinchada de Crotone".

Por otro lado, el formado en la U dio a conocer algunas de sus características dentro del campo de juego: "Algunas características mías son los pases, pases filtrados, llegar al área, hacer goles y espero que se me den todas esas cualidades acá".

Finalmente, Rojas comparó la forma de trabajar en Chile e Italia: "La diferencia del entrenamiento entre Chile e Italia es que acá son muy intensos, muy rápidos con cambios de ritmo que se notan, pero para ser primer día me he sentido muy bien y me estoy adaptando rápido".

Revisa el primer entrenamiento de Luis Rojas en el Crotone: