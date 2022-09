Universidad de Chile recibe a Universidad Católica este domingo desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, en un nuevo Clásico Universitario, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2022.

Este miércoles, los azules iniciaron el proceso de canje de entradas para el nuevo enfrentamiento contra la Católica, con 24 horas de exclusividad para los abonados.

“Como es sabido, el abono garantiza asientos sólo para los partidos del Campeonato Nacional de Primera División, pero hemos decidido que este beneficio también se extienda en estos partidos disputados en la copa. De esta forma, tal como se acostumbra en los duelos por el torneo local, nuestros abonados tendrán, a partir de las 12:00 horas de este miércoles, 24 horas de exclusividad para hacer efectivo el canje de sus entradas. Después de ese plazo, se iniciará la venta general para el resto de nuestros hinchas”, informó el equipo administrado por Azul Azul.

Agregaron que “cada persona deberá contar con el Pase de Movilidad vigente (vacunación completa), el cual tendrá que cargar en la página web de Punto Ticket en forma previa y formato PDF (no sirve el carnet de vacuna). Este documento, además, se deberá presentar en el ingreso al recinto deportivo. Cada Abonado titular y adicionales nominativos que cumplan con los requisitos y logren avanzar en el proceso, tendrán derecho al canje de entrada (uno por Rut). Sólo podrán hacer uso de esos asientos las personas registradas como abonados adicionales individualizados, siempre y cuando cumplan también con los requisitos descritos anteriormente. Es importante recordar que todos los abonos entraron en vigencia desde inicios marzo”.

Asimismo, desde la U explicaron que, pese a no ejercer la localía en el Estadio Nacional, las ubicaciones en el Santa Laura serán homologadas en Galería, Andes y Marquesina.

Iniciado el canje exclusivo de entradas para los abonados desde este miércoles a las 12:00 del día, la venta de boletos para público general se iniciará este jueves al mediodía, ambos procesos a realizarse por el sistema PuntoTicket.

Cabe considerar además que desde el Chuncho manifestaron que “en este partido sólo podrán ingresar abonados e hinchas del Club Universidad de Chile. No están consideradas entradas para público del equipo visitante y no se permitirá el ingreso al estadio a personas que asistan con camisetas o cualquier elemento que no sea del equipo local”.