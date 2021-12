Universidad de Chile jugará este domingo a las 18:00 uno de los partidos más relevantes de su historia, cuando enfrente a La Calera en la fecha final del Campeonato Nacional con la obligación de ganar para zafar del descenso.

Tras la salida de Rafael Dudamel los azules comenzaron a bajar en caída libre hasta llegar a donde están actualmente: con 36 puntos en zona de promoción y necesitando un milagro para mantener la categoría.

Pese a que los hinchas realizaron un masivo banderazo en apoyo al equipo, lo cierto es que el miedo y la preocupación reinan en el pueblo chuncho, y así lo demostró el ídolo de la U, Johnny Herrera.

En diálogo con La Tercera, el exarquero se sinceró y aseguró que hace mucho tiempo vio venir el infierno azul. "Yo dije todo esto (...) Dije que si la U no se reforzaba, no hacía bien las cosas, lo más seguro era que este equipo terminaba peleando el descenso".

"Lo digo cuando se pierde con Fernández Vial, en la Copa Chile. Lo dije seis meses atrás. Ahora esto es crónica de una muerte anunciada. No es que lo esté diciendo ahora, esto viene con advertencia hace rato", explicó.

Johnny Herrera no escondió su desazón y dolor por el presente azul. "Por segunda vez en la historia de la U se llega al último partido del campeonato oficial con posibilidades de descender de manera directa".

"Estar en esta incertidumbre, primero como ex jugador y a la vez como hincha, es complicado. Es recontra difícil después de haber vivido tantas cosas lindas en el equipo de mi vida.Ahora, sinceramente, yo lo venía venir. Lo dije hace rato.... ", agregó, para luego abrir la puerta a un eventual retorno a la escuadra estudiantil.

"Si me lo pide el club de alguna forma tendría que estar ahí. Conversaría, vería las condiciones y si me lo piden, tendría que estar ahí. No sé si jugar, pero sí aportando en el lugar que me toque", confesó.

Eso sí, el ídolo chuncho aclaró que "hoy la U tiene un gran proyecto de arquero como Campos. Creo que apoyarlo de buena forma sería una buena opción. Y cuando me toque dejaría la vida".

¿Podrá la U salvarse de la B, Redgoleros?