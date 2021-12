Este domingo Universidad de Chile sale a la cancha del estadio El Teniente de Rancagua para enfrentar una verdadera final a muerte ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional 2021. Ya que, sus aspiraciones para quedarse en Primera División penden de un hilo.

El elenco dirigido por Cristián "Relojito" Romero se encuentran en la decimoquinta posición lo que le ha significado pelear por tercer año consecutivo con los fantasmas de la Primera B y la permanencia en la división de honor del futbol nacional.

La U está a un paso de volver a repetir la historia oscura del club tras su descenso en 1989. Una situación complicada para la carrera de los jugadores. En ese sentido, Joaquín Larrivey goleador del equipo, aún no resuelve su contrato con Azul Azul, pese a sus intenciones de continuar pase lo que pase.

Es por eso, que el ex futbolista de los cruzados en los años 90, Gerardo "La Vieja" Reinoso y suegro del atacante azul dialogó con Redgol sobre el momento que vive Universidad de Chile y en especial Larrivey. "Hablo bastante con él y me transmite lo que están viviendo. No es lo que esperaban, pero está muy contento en la U y con seguir en el club. tiene una fe enorme en que van a superar el difícil obstáculo", confesó el ex volante cruzado.

Asimismo, Reinoso analizó la pésima temporada que ha realizado el Romántico Viajero en temas dirigenciales. "La U se tiene que replantear el muy mal año que tuvo. El mal manejo directivo con jugadores y técnicos, ahora lo están pagando", profundizó.

Reinoso también le entregó su apoyo a Joaquín Larrivey, previo al trascendental duelo de esta tarde y aseguró que la Universidad de Chile no debe bajar de categoría. "Espero que le vaya bien por su familia, mi hija y nieta. Y que logren el objetivo de salvarse porque la U es un grande y el fútbol chileno necesita de esos equipos", sentenció.