Hernán Caputto deja de ser el entrenador de Universidad de Chile

No va más: Hernán Caputto dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile. Este viernes, el directorio de Azul Azul realizó una reunión extraordinaria donde selló la salida del extécnico de la selección chilena sub 17, que no obtuvo buenos resultados tras la reanudación del fútbol. De acuerdo a la información de Radio ADN, el propio DT puso su cargo a disposición.

Los malos resultados de las seis últimas jornadas condenaron al entrenador azul, luego de sumar solo cuatro puntos de 18 posibles. La derrota del jueves ante Universidad de Concepción terminó de sentenciar la suerte del ahora ex estratega universitario, que llegó el año pasado para conducir las divisiones inferiores, pero terminó sentado en la banca del plantel de honor.

Ahora, Azul Azul está buscando su reemplazo para el cargo, con tres candidatos sonando con fuerza: El uruguayo Martín Lasarte, el venezolano Rafael Dudamel y José Luis Sierra. Además, suenan el argentino Matías Almeyda, actualmente en San Jose Earthquakes de la MLS, y Daniel Garnero, recientemente desvinculado de Olimpia.

En casi 15 meses de mandato, Hernán Caputto dirigió 30 partidos oficiales, sumando 10 triunfos, 10 empates y diez derrotas, con 46 goles a favor, 40 en contra, y con un rendimiento del 44.44%.