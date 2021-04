Fernando de Paul y el spray invisible de Ángelo Hermosilla: "No me di cuenta de ese detalle, llegué al lugar a reclamar, pero no miré la parte de la barrera"

Pese a que pasaron cuatro días desde que Universidad de Chile empató con Deportes La Serena, en el cuadro azul no se pueden sacar la cabeza el gol que anuló Ángelo Hermosilla cuando el partido expiraba.

Una de las tantas situaciones anómalas que se vivieron en ese momento, también se pudo advertir una acción que pasó desapercibida: el árbitro no marcó con su spray la línea donde debía ubicarse la barrera, lo que llevó a la confusión y el adelantamiento de los jugadores papayeros.

"No. No me di cuenta del detalle, llegué a reclamar, pero no miré nunca la parte de la barrera", afirmó el capitán.

De Paul aprovechó el momento para expresarse sobre su sentir al respecto y confiesa que "fue una situacion dificil de entender. Todavía me cuesta entender cómo fue anulado ese gol porque yo la verdad con la mayoria de los árbitros tengo una buena relacion, de respeto, y ellos se pueden equivocar, son personas, como nosotros, pero la realidad es que todos los que estamos en el campo de juego, tienen que esta prepados para enfrentar estas situaciones limites, que son improtantes, nosotros hubieramos tenido el primer triunfo".

Agregando que "como se dio todo, deja mucha bronca, si le hubiera pasado a La Serena te aseguro que sería lo mismo".

Para el final, Fernando de Paul agregó un nuevo detalle respecto a la actuación de Ángelo Hermosilla. "Lo que me sorprendió es que el árbitro no tuvo ayuda del Var, del cuarto árbitro, ni siquiera se dieron cuenta o se tomaron el tiempo de marcar los minutos de descuento, o sea fue bastante confuso todo, pero como a nosotros nos exigen, yo creo que los arbitros tienen que estar preparados, porque deciden muchas cosas importantes", cerró.