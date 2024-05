El Servel ya publicó la nómina de vocales de mesa y los locales de votaciones para las Elecciones Primarias del 9 de junio. Es importante recalcar que dichas elecciones no se realizará en todo Chile, sino que solo donde hay candidatos. ¿En qué comunas hay Primarias? Descubre todos los detalles a continuación.

¿En qué comunas hay Primarias el 9 de junio?

Se realizarán Elecciones Primarias de gobernadores regionales en dos regiones:

Región de Coquimbo

Región de Aysén

Y se realizarán Elecciones Primarias de alcalde en 60 comunas del país:

Región de Antofagasta:

Antofagasta

Región de Atacama:

Tierra Amarilla

Región de Aysén:

Aysén

Guaitecas

Región de Coquimbo:

Combarbalá

La Higuera

La Serena

Vicuña

Región de La Araucanía:

Carahue

Curacautín

Freire

Lautaro

Pitrufquén

Pucón

Purén

Saavedra

Región de Los Lagos:

San Pablo

Región de Los Ríos:

Futrono

Lanco

Mariquina

Paillaco

Panguipulli

Región de Magallanes:

Punta Arenas

Región de Ñuble:

Coihueco

Portezuelo

Región de Valparaíso:

Cartagena

Concón

Limache

Nogales

Puchuncaví

Quilpué

Valparaíso

Región del Biobío:

Concepción

Lebu

Lota

Mulchén

Penco

San Pedro de La Paz

Talcahuano

Región de O’Higgins:

Machalí

Nancagua

Olivar

Paredones

Rancagua

San Fernando

Santa Cruz

Región del Maule:

Curepto

Linares

Talca

Región Metropolitana:

Buin

Calera de Tango

Independencia

Isla de Maipo

La Florida

La Granja

Lo Barnechea

Paine

Peñalolén

Providencia

Puente Alto

¿Es obligación votar en estas elecciones?

No, las Elecciones Primarias del 9 de junio son voluntarias. Por lo tanto, si un elector decide no acudir ese día no deberá enfrentar una multa como en otros proceso electorales de país.

En cambio, las Elecciones Municipales, de Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales del 27 de octubre sí son obligatorias y todos los electores deben participar.