Cristián Castañeda y el Superclásico: "Colo Colo comunicacionalmente pone en boga los 20 años sin perder para meterle presión a la U"

Universidad de Chile visitará a Colo Colo el próximo domingo a las 16:00 en el estadio Monumental con la pesada mochila de los 20 años sin lograr triunfos en un reducto que hasta altura del partido se ha transformado en imposible para los azules.

Las cosas no siempre fueron así para el cuadro laico y precisamente a finales de los 90 la U tuvo un equipo que ganó tres años en forma consecutiva en Pedrero y uno de los protagonistas fue Cristián Castañeda, lateral derecho titular en esa época.

En conversación con Redgol, el Scooby da su receta para que los azules puedan romper el maleficio.

"Hay que ir sin complejos compadre, sin miedo a perder, hoy en día las estadísticas no son buenas, no sería raro que no gane la U, lo raro sería que gane la U, entonces hay que ir sin miedo, sin temor, si uno quiere ir a buscar un resultado la ecuación debe ser esa y a mi me ha parecido que la U en los últimos partidos ha salido a no perder", explica.

Agregando que cuando el cuadro universitario sale a especular "ahí es donde ha tenido contratiempos, le ha costado más, hay que ir con todas las ganas de faltarle el respeto a Colo Colo, ir por todo el botín y que se note".

Castañeda además cree que no sólo deben ser discursos, debe demostrarse en el campo de juego.

"Todos los equipos dicen que van a ganar, pero una cosa es lo que se dice y otra la que se juega, reitero que hay que ir con ganas, y agredir en el arco rival, ahí es donde se nota si quieres ganar o no", enfatizó.

El ex bicampeón con la U cree que el domingo el equipo que dirige Rafael Dudamel "no puede ir con respeto. En el último clásico se vio así, la U pudo haber ganado pero le faltó el cachito que debió poner, para mi la actitud y la lectura corporal es muy importante y Colo Colo ha hecho bien la pega, comunicacionalmente pone en boga lo de los 20 años para meter presión y hay que abstraerse de eso y romper la historia".