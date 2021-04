Claudio Borghi enjuicia la reunión de Rafael Dudamel en su departamento en plena pandemia: "Es una locura. Espero que el fútbol no tenga inconvenientes por esto"

Este jueves en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul, Rafael Dudamel, técnico de Universidad de Chile reconoció que tuvo una reunión en su casa con su cuerpo técnico y algunos de sus jugadores pese a la prohibición actual.

Como hay cuarentena en toda la Región Metropolitana, lo ocurrido excede la normativa y por eso el estratega azul se ha ganado una lluvia de críticas en redes sociales y el mundo del fútbol está lejos de ponerse de su parte, pese a que el venezolano asegura que era una reunión de trabajo.

Claudio Borghi conversó con Redgol y afirma que todo esto es "es una locura por lo que dicen las autoridades, él tiene la posibilidad de hacerlo en la cancha y con una mayor cantidad de jugadores, no es que esté obligado a hacerlo en su casa, no sé qué tipo de reunión será, si de trabajo, de placer, si de conocimiento, de convivencia y no es recomendable".

Y tuvo una reflexión haciendo una proyección del Campeonato Nacional. "Espero que el fútbol en general no tenga inconvenientes por esto", aseguró.

El Bichi cree que "son señales malas y los jugadores deberían tener la posibilidad de decir 'no, esto no es correcto' y hacerlo en la cancha, al aire libre, donde no haya posibilidad de contagio.

Claudio Borghi hace hincapié en que la U no aprendió de sus errores haciendo referencia al brote de coronavirus que golpeó a Universidad de Chile previo a los duelos ante San Lorenzo en Copa Libertadores.

"Ellos vivieron una situación de Covid-19 y por eso quedaron muy disminuidos cuando tuvieron que enfrentar a San Lorenzo, entonces de la experiencia uno saca conclusiones y lo que ocurrió, espero que no haya ocurrido por esto, y se sigue insistiendo en algo que no se puede, no es aconsejable, es una falta grave", cerró.