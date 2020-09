Carlos Heller ratifica que no venderá sus acciones en Azul Azul: "No voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco"

Este viernes se cumple el plazo para que Carlos Heller venda o no las acciones que tiene en Azul Azul, que desde 2014 es el máximo accionista en la concecionaria que administra el club Universidad de Chile.

La promesa de compraventa con Redwood Capital vence este viernes y algo que estaba seguro, se ha transformado en una situación dudosa y es el propio ex presidente de Azul Azul el que da directrices al respecto.

"No voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco", le confesó Heller a La Tercera.

Lo que no le cierra al empresario es que no los interesados no son caras visibles, lo que lo tiene intranquilo.

Según La Tercera los compradores se componen de la siguiente manera: 20% Sartor Finance Group y el 80% restante inversores estadounidenses y cinco empresarios chilenos.