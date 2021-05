Carla Guerrero y su debut como capitana de Universidad de Chile: "Es una responsabilidad muy grande y me voy contenta con los tres puntos que es lo más importante"

Universidad de Chile comenzó con el pie derecho la temporada 2021 al vencer 9-0 a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker en partido válido por la primera fecha del Campeonato Nacional Caja Los Andes.

Este encuentro además de dejar en evidencia la gran superioridad de las Leonas marcó el inicio de la era de Carla Guerrero como capitana de la U. La defensa central asume este cargo luego de la salida de Daniela Zamora al fútbol sueco.

"Sigo siendo igual, no me cambia llevar la jineta, sigo siendo la misma, es una responsabilidad muy grande porque esta es Universidad de Chile, un club grande, y me voy contenta por los tres puntos que eso es lo más importante", aseguró la Jefa en conversación con Redgol una vez consumada la goleada.

Carla Guerrero conversa con Redgol luego de la goleada ante Deportes Temuco (Cristopher Antúnez)

Respecto al partido, Guerrero asegura que está "contenta, más que los goles es lograr los tres puntos que eso es súper importante, creo que debemos corregir algunas cosas, siento que a lo mejor no pudimos hacer nuestro juego muy bien, pero estoy tranquila y muy contenta".

Consultada respecto a si en los partidos donde hay una evidente superioridad, van por más goles o meten freno de mano, la capitana de la U asegura que para ellas hay algo más impotante que los goles.

"Siempre querermos ir por más, si los goles se te van dando bien y siempre tratando de hacer un buen juego que eso es muy importante, la verdad que es que no nos proponemos hacer 10 goles, a nosotras nos importa hacer nuestro juego, eso es lo más importante", cerró.