La suspensión del partido entre Universidad de Chile y Unión Española el domingo pasado, por decisión de la ANFP después de que los azules no pudieran conseguir un estadio para actuar como locales,

Existe molestia en el norte. Deportes Antofagasta se considera perjudicado por la determinación de la ANFP de suspender el partido del domingo pasado entre Universidad de Chile y Unión Española, después de que se revocara el permiso de los azules para utilizar el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota como locales.

El cuadro puma se enfrentó el lunes con Colo Colo y lo hará este jueves ante Unión por la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana. Es decir, tiene menos descanso que los hispanos antes de un encuentro clave a nivel internacional, producto de la decisión tomada por el directorio del fútbol chileno.

Por eso saca la voz el presidentre del CDA, Jorge Sánchez, quien en comunicación con RedGol critica la determinación de la ANFP, que impidió que Universidad de Chile fuera sancionada por una falta contra las bases y reglamentos, que exigen tener un estadio como local.

"Nosotros presentamos una carta al presidente del directorio de la ANFP, solicitando que se suspendiera el partido nuestro ante Colo Colo como se suspendió el de Unión Española con la U, por un tema de fair play más que nada", maniesta el dueño de los nortinos.

"Se suspendió el partido de Unión Española por razones que no entiendo, porque un club tiene la obligación de conseguir un estadio. Había muchos estadios en Chile, se podría haber jugado en Temuco o Puerto Montt, no tengo idea. Pero aquí se hizo todo a la medida para que finalmente no se jugara ese partido y los perjudicados somos nosotros, porque llegamos sin descanso", critica Sánchez.

"El equipo está motivado, peleará de misma forma, pero habríamos querido llegar en igualdad de condiciones. Hicimos el descargo ante el directorio, nunca nos contestaron la solicitud, así que eso es parte del pasado. Estamos concentrados en el partido de este jueves", puntualiza el timonel antofagastino de cara al choque programado para las 19:15 horas.

. ¿Siente que se perjudica a los equipos de regiones?

"Así es. Es innumerable la cantidad de veces en que sucede esto, hay un trato muy distinto hacia los clubes de la región Metropolitana, en comparación con los que son del norte y sur de Chile. Pero tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, luchar a fondo y tratar de ganar la clasificación a la fase de grupos en nuestra ciudad".

El duelo entre Antofagasta y Unión Española definirá el último clasificado chileno a la ronda inicial de la Copa Sudamericana y podrás conocer todos sus antecedentes, estadísticas, incidencias y reacciones en la cobertura especial de RedGol.