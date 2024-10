Juvenal Olmos apuntó directamente contra el delantero cruzado y su particular presentación en el clásico universitario.

Universidad Católica no pudo quedarse con el clásico universitario. El elenco dirigido por Tiago Nunes dejó escapar la ventaja con el histórico gol de Fernando Zampedri y finalmente la U se llevó el triunfo con anotaciones de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

El brasileño intentó por todos los medios y hasta acudió a Nicolás Castillo como carta para lograr la remontada. Pero lo que llamó la atención fue que el nacido en Renca entró con pasado de revoluciones.

Su ingreso fue en los descuentos por un agotado Branco Ampuero y el objetivo era que pudiese pelear en el área los centros junto a Zampedri. Pero poco y nada pudo realizar. Incluso se le vio más cercano a la amonestación ya que protagonizó varias discusiones con Marcelo Díaz. Si hasta al final golpeó a un camarógrafo de TNT Sports.

Juvenal Olmos lapidario con Nicolás Castillo

Ante esto, un histórico de Universidad Católica como Juvenal Olmos fue lapidario con el presente del delantero formado en San Carlos de Apoquindo.

“No entiendo el aporte de Nicolás Castillo en la UC. El club le abrió las puertas y cada vez que puede anda peleando. No entiende que la vida te da segundas oportunidades. Anda enojado con el mundo. Está sacado de manera permanente. ¿Cuál es el aporte al club?”, apuntó en Todos Somos Técnicos.

“Siempre con la actitud de que soy chorizo y más que el otro. Trató de buscarle explicación porque es buen jugador. Pero es un dolor de cabeza, no se sabe si entra a jugar a pelear. No me calza por la formación que tiene el club. Entiendo que tuvo problemas personales, pero esto ya es permanente”, lamentó Olmos que puso en duda su continuidad en el club.

Cabe consignar que en lo que va del año, ha disputado 12 partidos y solo marcó dos anotaciones. Además cuenta con dos tarjetas amarillas y una expulsión.