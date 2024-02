Juan Tagle sobre la discusión sobre el sexto extranjero en el Campeonato: desde el "no nos parece" al "hemos apoyado"

El Consejo de Presidentes de la ANFP decidió, a fines del año pasado, ampliar el cupo de extranjeros en el Campeonato Nacional a partir de la temporada 2024, lo que generó una polémica tremenda en el ambiente futbolero.

Primero fue el Sifup el que amenazó con un paro de llevarse la medida a efecto. Si bien el Consejo de Presidentes ha elaborado una propuesta que busca evitar ello, aún mucho está por decirse al respecto.

Otro que estuvo en contra desde un principio fue Juan Tagle. El presidente de Cruzados dejó en claro que estaba en contra de la nueva normativa, asegurando que todo había sido hecho muy a la rápida.

“Si se pretendía cambiar la regla tendría que haberse evaluado con tiempo, escuchando al Sifup, colegio de entrenadores, clubes, jugadores y técnicos actuales. No nos parece esta decisión que se haya tomado de manera tan acelerada, sin ningún análisis”, dijo en ADN Deportes en diciembre del año pasado.

Algo pasó en el camino…

En diciembre, Juan Tagle fue claro. “Me parece que es excesivo que haya más de cinco extranjeros. El fútbol chileno requiere de un espacio para nuestros jugadores jóvenes”, señaló por ese entonces el timonel de la UC.

Pese a aquello, las cosas fueron variando en el camino y, tal cual, la mirada de Tagle también varió. En la conferencia de prensa del argentino Lucas Menossi, el presidente de Cruzados señaló su punto de vista respecto a la nueva propuesta que busca destrabar la tensa situación en la ANFP.

“Hemos apoyado al directorio para la búsqueda de un consenso en esta materia y me tocó estar en un grupo de conversación con el Sifup. Obviamente, las reglas de los campeonatos debe ser apoyada por el Consejo de Presidentes y no por el Sifup, pero me parece válido tener su opinión”, dijo al respecto, dando a conocer la idea que se propuso.

“Se planteó la posibilidad de esta solución híbrida que es la de seis extranjeros con sólo cinco en cancha. Entiendo que hay un apoyo bastante generalizado, así que esperamos que se apruebe”, argumentó, a lo que añadió un poco esperanzador análisis.

“No es algo que a mí me guste mucho porque se generan riesgos de errores y uno de los temas a conversar es cómo establecer algunos procedimientos para que no se produzcan esos errores. Uno no quiere que los torneos se ganen con ese tipo de discusiones”, cerró.

Cabe resaltar que ya son cinco los equipos con más de seis extranjeros de cara a una nueva temporada del Campeonato Nacional. De cambiar la medida, podría perjudicarlos.

