La UC tiene al brasileño Tiago Nunes como director técnico y en los últimos días, el DT dejó aflorar parte de una personalidad que para muchos se asemeja a la del portugués José Mourinho. Parte de eso se ha visto en las últimas dos semanas, sobre todo en el jueves previo al deslucido Superclásico 196.

Aquel día, Nunes dejó un discurso que hizo mucho ruido. En San Carlos de Apoquindo, el estratego de los Cruzados puso en duda la legitimidad del desenlace del Campeonato Nacional 2024. También aseguró que Universidad Católica fue perjudicada con la calendarización de los partidos.

Y hasta recordó el golazo de Arturo Vidal que desniveló el clásico a favor de Colo Colo en la primera rueda. Todo eso lo miró con atención Jorge Aravena, icónico futbolista del cuadro precordillerano. Además, un fanático hincha de la institución.

“Los últimos 15 o 20 días se ha dedicado a declarar y el equipo no mejora. A final de cuentas, uno como entrenador debe hablar poco y que el equipo muestre mucho. Y la UC está mostrando bien poco”, expuso el Mortero Aravena en una conversación con RedGol.

Tiago Nunes en el banco de Universidad Católica. (Jorge Loyola/Photosport).

Ese fuerte entredicho que tuvo con Tomás Asta-Buruaga también fue motivo de análisis de Aravena. “No entendí cómo quiso provocar la segunda amarilla. Los que estamos en el fútbol no podemos andar en ese tipo de cuestiones. Tiago Nunes ya está pasado varios pueblos”, expuso Aravena en la charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Ícono de la UC le pega a Tiago Nunes por creerse Mourinho: “Él estaría ofendido con esa comparación”

Para Jorge Aravena, un icónico jugador e hincha de la UC, Tiago Nunes no tiene nada que hacer en ese paralelo que muchos trazan con José Mourinho, su colega portugués. Pero lo principal es porque no percibe un progreso en lo mostrado por el equipo.

“Creo que Mourinho se sentiría ofendido con esa comparación. Ha ganado un montón de títulos”, expuso el Mortero, siempre en esa charla con RedGol. Aunque Nunes también tiene más de alguna consagración en su palmarés. Sobre todo por lo que realizó en el Athletico Paranaense.

José Mourinho fotografiado en el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda fecha de la F1 2024. (Rudy Carezzevoli/Getty Images).

En aquel club ganó cinco títulos y conoció a Jader Gentil, el brasileño que reforzó de última hora a los Cruzados. En el mercado de fichajes, la gerencia deportiva liderada por José María Buljubasich cerró cuatro incorporaciones: Valber Huerta, el mediocampista argentino Fernando Zuqui y el rápido extremo Francisco Arancibia.

Durante esta semana, Tiago Nunes debe afinar detalles para la 20° fecha del certamen local. El domingo 18 de agosto, la UC visitará al Audax Italiano en una sede por confirmar. El duelo comenzará a as 17:30 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT). Habrá que ver si el DT brasileño sigue en modo The Special One. Aunque en evidencia queda que no gustó mucho.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica continúa en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 19 fechas. Está como escolta de Universidad de Chile.

