José Pedro Fuenzalida habló de Gary Medel y qué debería hacer con su futuro. ¿Colo Colo o Universidad Católica? Para el Chapa no hay dudas.

Gary Medel no pasa su mejor momento en Vasco da Gama y su salida es inminente, con varias opciones que aparecen en su futuro. Su nombre ha estado ligado a Colo Colo y Boca Juniors en este mercado, pero también está la posibilidad de regresar a Universidad Católica.

¿Qué debe hacer el Pitbull? José Pedro Fuenzalida, con pasos por los tres clubes, opinó sobre el tema. En específico, el excapitán de la UC se refirió a la opción de que Medel venga al fútbol chileno y cuál club debería elegir: la Franja, donde se formó, o el Cacique.

“¿Si me lo imagino en Colo Colo? La verdad es que no. Me lo imagino más volviendo a Católica a darle al club más de toda su experiencia que ha ganado todos estos años. Sería muy lindo”, reflexionó Fuenzalida en diálogo con Radio ADN.

Al exseleccionado nacional le gustaría que Medel siguiera su camino de elegir a la UC cuando vuelva del extranjero. “Yo lo viví, creo que en una etapa muy distinta a la que está él (Medel), pero sería muy lindo verlo con la camiseta de Católica nuevamente”, señaló.

Fuenzalida quiere que Gary Medel vuelva a la UC | Photosport

El llamado que acerca a Gary Medel a la UC

El nombre de Gary Medel ha sonado cerca de Colo Colo y Boca Juniors, pero Universidad Católica también está interesada. Según informó TNT Sports, el equipo de la precordillera ya dio el primer paso para repatriarlo y lo llamó para consultar sus pretensiones.

El Pitbull tiene contrato con Vasco da Gama hasta fines de temporada, pero su delicado presente, donde perdió la titularidad y hasta lo acusaron de agredir a un compañero, puede acelerar su salida de Brasil y regreso a Chile. Medel tiene la pelota en sus pies para definir su futuro.

