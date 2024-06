¿Gary Medel fue hincha de Colo Colo? Por qué se dice que el ex Católica era del Cacique

Ya lleva tiempo sonando en Colo Colo como refuerzo. Gary Medel no le ha cerrado la puerta al Cacique y hasta coqueteó con la camiseta en el retiro de Esteban Paredes.

Pero el acercamiento del Pitbull con los colores del Popular no son nuevos, ya que existen registros que sorprenden a algunos, sobre todo hinchas de Colo Colo y hasta de Universidad Católica.

Ya como teoría o rumor, hace tiempo se repite que Medel fue hincha de los albos. Pero, ¿por qué se dice eso?

¿Gary Medel es hincha de Colo Colo?

Actualmente no, el Pitbull es reconocido hincha de Universidad Católica. Aunque en el último tiempo han “alejado sus caminos”. A inicios de 2024 reconoció no querer volver a Chile pese a sondeos de la UC, mientras que antes hasta recibió el basureo de hinchas cruzados por no ir a Católica y sí a Brasil.

Pero ojo, que sí fue hincha de Colo Colo cuando pequeño. El último registro del mediocampista reconociéndolo fue en 2016, cuando estaba en Inter de Milán. Ahí, en el formato de preguntas y respuestas, le consultaron si era cierto que fue hincha de la U, a lo que respondió: “No, era el Colo Colo, pero desde que tuve conciencia he amado a la UC”.

El día en que no le cerró la puerta a Colo Colo

El otro guiño que tiene el Pitbull es más reciente. Aunque quizás no crucen sus caminos, Medel no le cerró la puerta a Colo Colo en abril de 2024:

“Soy hincha de la UC, pero somos profesionales. No sabemos lo que pase en el futuro. Pero ahora estoy en Vasco”, declaró el jugador de 36 años a los medios presentes.

Para finalizar con que “estoy en Vasco y estoy bien. Tengo buena relación con Colo Colo por mis compañeros. Es un agrado compartir con ellos dentro y fuera de la cancha. Con Arturo somos hermanos, lo mismo con Esteban, a Brayan, al Torta”.