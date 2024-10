En la UC, el Keno Mena es uno de los referentes experimentados que tiene el plantel de los Cruzados, donde coincide con un zaguero central formado en el mismo club que él: Santiago Wanderers. Se trata de Daniel González, quien esta temporada ha tenido un buen desempeño.

“Durante el año fui de menos a más tratando de encontrar mi mejor versión. Aún me falta mucho, tengo varios detalles que mejorar. El profe me entregó una confianza. No estaba siendo citado cuando llegó. Conversamos y me dijo que todo era en base a rendimiento”, reconoció el Dani en torno a esa charla que tuvo con el brasileño Tiago Nunes.

“Seguí entrenando y buscando mi lugar en el equipo. He tratado de aportar mi granito de arena, tengo que mantener el nivel y dar seguridad atrás con mi compañero”, manifestó el defensor de 22 años. Su pareja en la zaga ha variado: jugó con él Branco Ampuero. También el uruguayo Gary Kagelmacher.

Por una u otra razón, González se ganó el rótulo de indiscutido en San Carlos de Apoquindo. “Un factor importante ha sido la familia: mi pareja, mis padres, mi hija. He aterrizado un poco, tengo las cosas claras. Entreno en las tardes, también un compañero en particular: el Keno Mena”, destacó González, quien arribó a la precordillera en junio de 2022.

Daniel González en acción con Eugenio Mena cerca suyo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Me ha ayudado bastante en los momentos difíciles mentalmente. Siempre me ha mantenido firme, que no deje de entrenar. Que siempre dé lo mejor de mí, las oportunidades llegan. Y tengo que estar preparado. Ha sido una parte fundamental en mi crecimiento. Siempre se lo he dicho”, expuso el Dani, quien ha jugado 24 partidos en el Campeonato Nacional 2024.

Daniel González aplaude a su mentor en la UC: el Keno Mena

Daniel González reconoció que el Keno Mena ha sido muy importante en su consolidación como titular en la UC. Pero también sabe que hay mucho camino por recorrer. “Quiero seguir mejorando, tengo 22 años, estoy enfocado en terminar bien la temporada y empezar bien la siguiente”, expuso.

“Y buscar la titularidad, que es lo que todo jugador quiere”, fue el deseo que dejó el marcador central formado en las divisiones inferiores wanderinas. Su foco está en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024, que tendrá a los Cruzados en un viaje hacia Calama.

Daniel González en Universidad Católica. Ha mejorado mucho su rendimiento esta campaña. (Andrés Piña/Photosport).

Se medirán a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto el 2 de noviembre a las 18 horas, según el horario de Chile continental. “Sabemos que se están jugando algo importante por mantener la categoría. Nuestro objetivo es bastante claro: conseguir los seis puntos que son vitales para nosotros y el Chile 3″, cerró González sobre el cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.