La temporada del fútbol chileno vive sus últimas semanas y, mientras Colo Colo y Universidad de Chile definen el título del Campeonato Nacional, los equipos comienzan a pensar en los movimientos para el próximo año. En ese sentido, Universidad Católica sumó una impensada opción.

En los últimos días, salió la información de que Leonardo Gil, uno de los titulares del Cacique, habría sido ofrecido al conjunto de la precordillera. El volante termina contrato con los albos y su futuro en el Monumental es incierto, condicionado por el alto sueldo que recibe.

¿Realmente tiene opciones en el bando contrario? Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, dejó todo claro cuando reveló la reacción de U. Católica ante este reporte. “Es una pregunta que me hacen todos los días. ¿Es verdad que Leo Gil pasará de Colo Colo a la Católica?“, partió diciendo.

“Pero acá se sonríen y bastante. Dicen, ‘no, ya, empezó el humo’“, confesó. “Ahora, siendo realista. No es que no vaya a ocurrir, pero no es tan sencillo que entre equipos grandes pasen jugadores, porque implica reforzar a la competencia. Seamos realistas, eso me dijeron acá“, informó.

En la UC reaccionaron al posible cambio de vereda de Leonardo Gil | Photosport

¿De Colo Colo a U. Católica? El incierto futuro de Leonardo Gil

La lista de jugadores que terminan contrato con Colo Colo es larga y solo hay seguridad respecto a dos nombres: Vicente Pizarro y Arturo Vidal, quienes ya renovaron su vínculo y esperan el anuncio oficial del club.

Del resto, poco se sabe. Leonardo Gil es uno de los que termina su ciclo y que todavía no sabe si renovará. De acuerdo a las informaciones, el volante está bien considerado por Jorge Almirón, pero el club solo le ofrecerá la extensión de contrato si es que se baja el sueldo. Hoy, es el tercer mejor pagado del plantel.