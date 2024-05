Daniel González deja un particular elogio para Tiago Nunes por su gran momento en la UC

Daniel González sabe que Tiago Nunes ha depositado mucha confianza en él durante el último tiempo. Y que la UC vio reflejado ese respaldo en un gran rendimiento que ha ofrecido el zaguero central que llegó a la precordillera desde Santiago Wanderers.

El oriundo de Valparaíso ya pasó por la tutela de Ariel Holan en Universidad Católica. También por la de Nicolás Núñez. Y por la de Rodrigo Valenzuela, aunque eso fue un breve interinato. “Venimos en un alza importante como equipo, se ha reflejado en los últimos cinco partidos que han sido victorias”, dijo González.

“Todo va de la mano con el trabajo diario y semanal. Es lo que buscamos y nos inculca el profe y el cuerpo técnico. Cuando llegó Tiago dejó las cosas claras: que esto sería en base a rendimiento. Creo que el trabajo está dando los frutos”, agregó el marcador central de 22 años.

Y prosiguió. “Todo lo tomo con tranquilidad, sé que el profe mide todo en la semana, se fija mucho en cómo entrena uno. Estoy contento, siento que tengo cosas que mejorar para seguir aportando al equipo”, manifestó González, quien ya tuvo su estreno por la selección chilena adulta.

“Es un proceso de madurez, tanto en lo personal como futbolístico. Siento que el trabajo está dando frutos. Me costó un poco al principio ser un poco más regular en mi rendimiento en las prácticas“, reconoció el Dani en este repaso que hizo por su estadía en San Carlos de Apoquindo.

Daniel González le agradece a Tiago Nunes por su despegue en la UC

Daniel González cuenta como un indiscutido para Tiago Nunes en este momento. “He crecido con la ayuda de los cuerpos técnicos. Sobre todo con este, que el profe me ha dado la confianza desde que jugué con Colo Colo. Fue una oportunidad decisiva. Algo que me puede hacer bien para adelante o marcar mi presente”, aseguró.

Más allá de que la UC cayó ante el Cacique en ese partido gracias a un solitario gol de Arturo Vidal, la presentación del Dani dejó un buen sabor. “Físicamente me siento mucho mejor, lo trabajo acá en el club y por fuera. Lo mental me sirve mucho, mis compañeros me han ayudado bastante a trabajar serio. Después eso se ve reflejado en la cancha, así ha sido. Creo que puedo seguir mejorando algunos detalles, estoy contento y espero seguir así”, apuntó el exzaguero wanderino. También reconoce otro punto de inflexión: su pequeña hija de nueve meses.

“El profe siempre nos dice que si nos hacen un gol, seguimos igual. Y si hacemos uno, tenemos que ir por el otro. Nosotros tenemos que contar con la mente fría y el corazón caliente, como dice él. Eso se ha dado a pesar de ir abajo en el marcador parcialmente”, aseguró Dani González, quien mira hacia el siguiente desafío de los Cruzados en el Campeonato Nacional 2024: será frente a Coquimbo Unido para cerrar la primera rueda.

¿Cuándo juega la UC ante Coquimbo Unido por la 15° fecha del Campeonato Nacional 2024?

Coquimbo Unido recibirá a Universidad Católica en la 15° fecha del Campeonato Nacional 2024, que marcará el cierre de la primera rueda. Aquel partido se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 2 de junio a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica encadenó una racha de cinco victorias consecutivas que la tiene de nuevo metida en la pelea por el título en el Campeonato Nacional 2024. ¡Así va en la tabla de posiciones!

