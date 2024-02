Parece exagerado que tras el debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2024, con derrota de local ante Ñublense, sus hinchas generen un escenario de total pesimismo contra el técnico Nicolás Núñez, a tal punto que muchos piden su salida para “evitar un histórico descenso“.

Pero claro, la caída en Santa Laura marca una tendencia que se dio durante la pretemporada, donde Los Cruzados no lograron encontrar su mejor forma futbolística, y es allí donde las críticas apuntan al DT, por tener responsabilidad en la conformación del equipo.

En este contexto, RedGol conversó con el argentino Facundo Imboden, ex defensa campeón con la UC, quien hizo un llamado a sus hinchas a mantener la calma y confiar en el trabajo de Núñez, porque “no permitiría que le pase algo malo al club que tanto quiere”.

El llamado a la calma de Imboden por Nico Núñez

“Todo sistema nuevo o técnicos nuevos, que vienen con su forma de juego, hay que tratar de aguantarlo, entiendo que en un equipo grande, cuando no se dan los resultados, lo más fácil es pedir la cabeza del técnico y no de un plantel entero”, sostuvo el trasandino.

En esa línea, Imboden agrega que “mi postura es siempre tratar de darle por lo menos seis meses o un año, para que los jugadores conozcan el técnico, y viceversa, pero entiendo que todo se maneje en el fútbol actual con los resultados y hoy a la UC no se le están dando”.

“Hay que tenerle confianza a Nico. Es surgido de la cantera, sabe muy bien lo que es Católica, entonces creo que hay que tenerle un poquito más de respeto y dejarlo que trabaje“, afirma categórico Facundo Imboden sobre Núñez.

¿Corre riesgo la UC de ir al descenso con este técnico?

Apenas se le comenta al ex defensor argentino sobre estas voces de históricos de la institución, no se sube a este carro y enfatiza que “no creo que esté peligrando, recién comienza el torneo, esto es largo, pero creo que eso sería demasiado duro y creo que Nico no permitiría que pase eso con el equipo que quiere tanto“.

Para cerrar este tema, Imboden vuelve a insistirle a Los Cruzados que “hay que aguantar y esperar, porque los resultados se pueden empezar a dar a partir de este fin de semana“.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Cruzados?

De no mediar complicaciones con Estadio Seguro, Universidad Católica deberá visitar La Cisterna, cuando este sábado 2 de marzo enfrenten a Palestino desde las 18:00 horas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.