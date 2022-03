Universidad Católica logró un multimillonario acuerdo con Claro Chile para la modernización de San Carlos de Apoquindo, y previo al inicio de los trabajos hinchas e históricos del club han comenzado a opinar y sugerir nombres para los nuevos espacios del estadio.

Mario Lepe, Alberto Fouillioux, Ignacio Prieto y Sergio Livingstone son los actuales ídolos que merecidamente dan nombre a las dos galerías, marquesina y tribunas del recinto precordillerano, sin embargo, muchos creen que es hora de agregar nuevos apellidos.

Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida, Ricardo Lunari e incluso Juvenal Olmos son algunos de los ex cracks sugeridos por el pueblo cruzado para adornar el nuevo recinto franjeado.

En ese contexto Redgol habló en exclusiva con cinco referentes con pasado cruzado, quienes dieron su sincera opinión en torno a quienes merecen quedar inmortalizados en el nuevo San Carlos de Apoquindo.

Jorge Aravena fue honesto y explicó que "mantendría como está. Los nombres de las tribunas son de gente que se formó y estuvo muchos años en la UC. Fueron entrenadores en algunos casos. Yo quisiera que estuviera mi nombre, pero eso no depende de uno".

Miguel Ángel Neira y Arica Hurtado siguieron la misma línea de Aravena, postulándose como opciones para nombrar diversos espacios del recinto. "Me tendría que meter yo ahí pues. Soy el primer goleador de la Católica", dijo Osvaldo.

"Yo creo que la puerta del camarín por último. Uno ve mucha opinión de argentinos que jugaron un año dos años y chao, con poco aporte. En los dos años fueron buenos pero sin títulos", agregó.

En tanto, Neira aseguró que "creo que mi nombre. Porque de 1981 hasta el '84 u '85 fui ídolo total de la Católica. Incluso los hinchas me hicieron una canción, me identifiqué con la UC. Creo que por todo lo hecho esos años creo que merezco estar ahí donde están los actuales".

El gran capitán, Mario Lepe, fue un poco más mesurado al respecto. "Cada uno en su tiempo le entregó ciertas cosas (a la UC). Después de que pusieron los nombre de nosotros Raimundo (Tupper) también era un gran personaje del club y le dieron un recinto.

"Creo que hay formas de darle un premio a alguien, pero no necesariamente debe ser lo mismo que han hecho con otros", comentó.

Por último, Ricardo Lunari también dio su parecer, dejando en claro que su amor por el club va mucho más allá de si existe un asiento con su nombre o no. "El sólo hecho de que alguien haya pensando en mi nombre me enorgullece".

"Llegar desde el extranjero, tener una buena campaña y gran feeling con los hinchas... pasarla bien y sentir que Católica es un club en el que pude haber iniciado, porque realmente me trataron como si hubiera salido de ahí, es un orgullo muy grande para mí", explicó.

Lunari cerró agregando que "todo lo que venga, bienvenido sea. Todo lo que sea homenajes y recordar mi nombre a mí me pone feliz, porque quiere decir que uno hizo las cosas bien. Pero tampoco estaré enojado si no me toca. El sólo hecho de que hayan pensado mi nombre es muy grande".

¿Debe la UC sumar nuevos nombres a sus tribunas, Redgoleros?