Universidad Católica inicia su camino en el Campeonato Nacional con la misión de dar vuelta el irregular 2022 y será ante Everton en Viña del Mar. El cuadro de Ariel Holan llega con varios refuerzos en ataque y defensa, pero un problema en el mediocampo que puede pesar en este primer encuentro con los ruleteros.

¿Cuándo juegan Católica vs Everton?

Universidad Católica vs Everton juegan este domingo 22 de enero a las 12:00 horas de Chile en Sausalito.

¿En qué canal ver en vivo por TV a Católica?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

¿Dónde ver online en vivo el Campeonato Nacional?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la app Estadio TNT Sports y seguir todos los detalles aquí en RedGol.

Católica busca mediocampo

La temporada de refuerzos para los cruzados ha tenido momentos positivos y otros no tanto. Y es que al inicio partieron con todo fichando a Eugenio Mena, Byron Nieto y Guillermo Burdisso; esto sumado al delantero Franco Di Santo y el regreso de Alexander Aravena que estuvo a préstamo en Ñublense.

Pero el mediocampo es el gran dolor de cabeza de Holan, que tiene solo a disposición a Ignacio Saavedra y César Pinares. El tercero es Bryan González, juvenil que está en el Sudamericano Sub 20 y no estará a disposición en las primeras fechas.

Pero el traer a un o incluso dos volantes como es el deseo del entrenador no ha sido fácil, ya que no tienen cupos de extranjero al no poder liberarse de Nehuén Paz ni confirmar la nacionalización de Matías Dituro.

Mientras eso no suceda, Católica debe buscar a un chileno y no hay nombres que se acerquen. Complicación para Ariel Holan y que tendrá que improvisar con otro jugador para completar el mediocampo cruzado.