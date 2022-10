Universidad Católica vivió una amarga tarde en Rancagua. Pese a que se pusieron en ventaja por 2-0 en apenas media hora de partido, los cruzados terminaron la fecha 27 del Campeonato Nacional con un empate por 2-2 ante Ñublense.

Fernando Zampedri marcó al cuarto minuto de juego y Clemente Montes aumentó el marcador al 23'. Pero en la segunda mitad, el elenco de Jaime García despertó y remontó: Bernardo Cerezo puso el descuento al 63' y Patricio Rubio siguió su ejemplo al 82'.

Con esto, la lucha por meterse a Copa Libertadoresse complicó para los cruzados, que se quedaron con el quinto puesto de la tabla de posiciones con 38 unidades (las mismas que tiene Cobresal) y desperdiciaron su chance de haber llegado a 40 puntos.

Y, tras el partido, Ariel Holan lamentó el resultado que se les escapó a sus dirigidos. El técnico argentino apuntó a un "tema de juego" más que algo físico y aseguró que la UC renunció a jugar tras la confianza inicial del 2-0.

"Nos costó tener la posesión del balón con autoridad. Tuvimos muchos errores no forzados. Había que cerrar el partido como lo hicimos los últimos diez minutos, emocionalmente con el empate. Renunciamos a jugar y nos empataron en dos pelotas paradas", lamentó.

"Sin restarle mérito al equipo rival, que está haciendo un gran campeonato, el partido lo empatamos nosotros. No tengo ninguna duda. Renunciamos a jugar, no hay nada más que decir", recalcó después.

"Cuando tienes la posibilidad de controlar el juego y le cedes al rival el campo y la pelota, entras en un estado desfavorable para el equipo. Descansamos en la confianza del 2-0 y marcamos muy mal en dos pelotas paradas", continuó.

"Más que físico, el resultado fue un tema de juego, porque no hubiéramos tenido las posibilidades de los últimos minutos. Nos confiamos. Eso es estado de ánimo, cuando nos mojaron la oreja pudimos buscar el partido con total autoridad, jugando al fútbol y creando situaciones de gol", añadió.

"La pregunta es qué nos pasó que no lo pudimos hacer de entrada en el segundo tiempo. Eso es parte del crecimiento del equipo. Si estás para hacer cuatro goles, tienes que hacer cuatro goles, no descansar en el resultado, eso no te garantiza nada", sentenció.