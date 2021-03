Poyet y la Supercopa ante Colo Colo: "Las finales se juegan para ganarlas. Nadie se acuerda del que la perdió"

Universidad Católica tiene grandes metas y ambiciones para esta temporada, como conseguir un inédito tetracampeonato y mejorar la participación a nivel internacional de la mano de Gustavo Poyet, sin embargo, previo a eso los cruzados tendrán un duro apretón al que hacerle frente: la Supercopa de Chile ante Colo Colo, duelo que el nuevo estratega de la franja espera ganar.

El bullado duelo entre precordilleranos y albos había estado en vilo en las últimas semanas, luego de que un paro en el fútbol chileno por la situación por los cupos de ascenso de la Segunda división profesional dejara todo en veremos.

Afortunadamente los presidentes de Primera División y de la B llegaron a un acuerdo que destrabó todo y finalmente la Supercopa entre la Católica y Colo Colo se jugará, tal como estaba previsto, este domingo 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, situación que tiene contento y enfocado a Gus Poyet:

"Evidentemente que vamos a tratar de disfrutarla y ya sabes que las finales se juegan para ganarlas. Nadie se acuerda del que la perdió. (Las finales) tienen esa contradicción: las quiere jugar todo el mundo pero nadie la quiere perder", comentó el DT en diálogo con TNT Sports.

El charrúa agregó que "creo que es especial y tienes que tener suerte. Porque normalmente tenemos los entrenadores que tratar de hacer todo bien para que después de un año tengas la opción recién de pelear un título, pero gracias a lo que hicieron el año pasado tenemos esa posibilidad".

Respecto de la conformación del plantel cruzado, cuya base es la ganadora del tricampeonato más algunos nombres nuevos como Branco Ampuero y Juan Leiva, Poyet se mostró tranquilo:

"Yo estoy contento, porque además es una situación especial la nuestra. Porque yo no estaba, se fue el entrenador (Ariel Holan) los tiempos no daban, se esperó un poquito para que yo llegara entonces en todo ese tiempo el club tuvo que tomar un par de decisiones y avanzar", explicó.

El primer título de la temporada se definirá entre albos y cruzados este domingo.

Eso sí, Gus Poyet no le cerró la puerta a nuevos refuerzos: "no nos cerramos. No hay un número ni hay una posición definida de momento, así que estamos abiertos, porque cosas pasan y el mercado de pases juega en un tiempo".

Por último, el estratega de los Cruzados tuvo palabras para uno de los mejores jugadores del medio chileno en 2020, Matías Dituro, a quien no tuvo tapujos en elogiar.

"Yo tenía una imagen de Matías (Dituro) que era muy buena, pero verlo en directo... llama la atención. La precisión y su forma de atajar y de jugar es realmente sorprendente. Si él está bien, hace la diferencia", reflexionó.

Universidad Católica tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón del Campeonato Nacional enfrentará a Colo Colo por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.