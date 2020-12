Paulucci tras el empate de la UC ante Wanderers: "Nos está faltando el gol. Hay que trabajar en eso, no perder el horizonte, no volverse locos"

Universidad Católica cerró el año con un empate 1-1 ante Santiago Wanderers en San Carlos de Apoquindo, resultado que le alcanzó para seguir como líder absoluto del Torneo Nacional y mantener intacta la ilusión de obtener un inédito tricampeonato.

Ariel Holan no puedo estar en la banca de los Cruzados debido a la suspensión acarreada tras el polémico duelo ante Audax Italiano en la fecha pasada, por lo que fue su ayudante técnico, Cristián Paulucci, quien comandó las acciones del equipo ante los Caturros.

“En la tenencia fuimos superiores en porcentaje, buscamos vía interna y por las bandas. En el segundo tiempo fuimos netamente superior. Más allá de que Santiago Wanderers se queda con uno menos, que muchas veces eso provoca que un equipo no se le pueda entrar (...) tuvimos cinco o seis situaciones muy claras para poder llevarnos el partido”, comentó Paulucci.

El ayudante técnico de Holan se refirió además a los aspectos que la UC debe mejorar de cara a los desafíos de 2021:

"Nos está faltando el gol. Antes nos salía, que estábamos convirtiendo mucho más fácil. Hay que trabajar en eso, no perder el horizonte, no volverse locos. Yo creo que estos empates no son porque estamos jugando mal, son porque no pudimos convertir. Hoy tuvimos cinco o seis situaciones muy claras. No hay que dramatizar, hay que seguir trabajando, buscando e intentando", reflexionó.

¡Así fue la expulsión de Ronnie Fernández!



Francisco Gilabert le mostró la roja al delantero "caturro" tras una infracción sobre Valber Huerta, quien sufrió un corte en su rostro. #UCatólicaWanderersxCDF pic.twitter.com/q9O5pBoc5m — CDF (@CDF_cl) December 31, 2020

En relación a los últimos resultados, donde la UC abrochó cuatro igualdades consecutivas, Pauluccia gregó: "a mí me da la sensación, repasando estos empates, vuelvo a mirar estos partidos, y me da la sensación de que en la mayoría de los partidos, excepto algunos momentos en donde podemos ser superados con llegadas del rival, no jugamos pésimo y merecimos ganar todos los partidos que fueron empatados (...) hoy yo creo que tuvimos mucha tenencia y por lo hecho en el segundo tiempo merecimos ganar".

Cruzados y Caturros empataron por la cuenta mínima en San Carlos.

Por último, Cristián Paulucci abordó la cruda lesión que afectó a Chapita Fuenzalida en el choque ante Wanderers, adelantando que la dolencia podría ser de gravedad.

“Lo de José Pedro (Fuenzalida) aparentemente es el tobillo. El área médica evaluará el grado de esguince, si lo tiene”, cerró el ayudante técnico de Ariel Holan.