El periodista y fanático de la UC Andrés Otero escribió el libro "Latidos Cruzados", que salió a la venta el 13 de diciembre. "El libro no está contado de manera lineal, sí a través de testimonios y anécdotas que enriquecen el texto. El capítulo que más me marcó fue el dedicado a Raimundo Tupper", contó el autor.

El 13 de diciembre fue un día muy especial para Andrés Otero, un fanático hincha de Universidad Católica que vio cumplir uno de sus sueños: lanzó un libro en el que dejó plasmada la gran pasión que lo ha acompañado desde que tiene uso de razón en los 41 años que cuenta. "Latidos Cruzados: relatos e historias de la Católica" es la creación del periodista, quien en un contacto con RedGol contó sus sensaciones después de este trabajo, que cuenta con el prólogo de Cristián Álvarez.

"Este libro trata toda la historia de la Católica, desde la creación de la casa de estudios, con el deporte siempre como bastión importante. Pero no se cuenta de manera lineal, si no que a partir de anécdotas, testimonios y distintas cosas que han marcado a la UC. Tiene muchos datos, pero no a modo de enciclopedia. Es para enriquecer el relato con anécdotas", contó Otero, quien fuera subsecretario del deporte en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El comunicador prosigue. "Se divide en dos partes: todo lo que no viví como autor, es decir desde 1989 para atrás. Pero desde ahí para adelante es todo más profundo, está toda mi percepción. Desde entonces voy al estadio siempre. El hilo conductor del libro es el gol de José Pedro Fuenzalida el 30 de abril de 2016", contó Otero en alusión al tanto del Chapa ante Audax Italiano que le dio el primero de los dos títulos al equipo que entonces dirigía Mario Salas.

Del Charro Moreno al Chapa Fuenzalida en el libro Latidos Cruzados

Hay historias imperdibles, como la del fichaje de José Manuel Moreno. El Charro era uno de los mejores jugadores del mundo y se había peleado a muerte con Antonio Vespucio Liberti, por aquella época el presidente de River Plate. A día de hoy, de hecho, el estadio Monumental de Núñez lleva el nombre de aquel dirigente.

Luego del roce, Moreno estaba de fiesta en Mar del Plata y el timonel cruzado, Alberto Buccicardi, hizo la gestión. O la orden del papá del Sapo Livingstone, quien obligóa Sergio a estudiar derecho.Por eso dejó la Unión Española. "El capítulo que más me marca es el del Mumo Tupper, que abarca todo, la final de la Copa Libertadores 93, las fracturas de Mario Lepe, la liguilla extraordinaria del 92 que jugó Católica, Colo Colo, la U y Unión Española", le comentó a RedGol el autor, quien dejó dos libros que pronto serán sorteados por nuestros canales oficiales.

"La enfermedad de Tupper no se consideraba una enfermedad, era casi un tema voluntad y al Mumo siempre le cuestionaban cómo podía tener una depresión. En el libro trato de explicar un poco por qué lo del Mumo era mucho más profundo y a partir de eso, hay un cambio de paradigma en la manera de ver las enfermedades de salud mental. El capítulo termina con el título en el 97 de la mano de Fernando Carvallo en la banca y Alberto Acosta en la cancha", introdujo también Andrés Otero, quien por cierto no se olvidó del título conseguido de la mano de Juvenal Olmos en el Torneo Apertura 2002 o el noveno campeonato de la Franja, que se coronó con el penal de Jorge Quinteros en aquella tanda frente a la U. de Chile en la final del Torneo Clausura 2005.

