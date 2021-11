Luego de darle a Universidad Católica el primer bicampeonato de su historia, Mario Salas no tuvo un buen año el 2017 en la banca de los cruzados. Por lo mismo, los hinchas le agarraron mala y terminaron pidiendo su salida prematura, aunque la dirigencia dejó que terminara su contrato.

Los cánticos de "Salas ya se va" por parte de la barra calaron hondo en el estratega, que un año antes estaba dando la vuelta olímpica. Por lo mismo este domingo, cuando vuelva a San Carlos de Apoquindo al mando de Huachipato tras cuatro años, seguro tendrá un reencuentro especial con el fanático de la UC.

Escena que se pudo dar el 2019, cuando dirigía a Colo Colo. Los albos debían visitar a una UC que podía dar la vuelta en la cara del Popular, sin embargo el partido nunca llegó a disputarse por el estallido social que se vivió en el país. Sin embargo, en la previa Salas habló del sentimiento que le provocaba volver a San Carlos.

El técnico señaló en aquella ocasión que "no me olvido de que no me fui muy bien, tengo memoria de esas cosas" y agregó que volver a ver al hincha de Católica le daba lo mismo. "No tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo o algo que esté pensando mucho o reflexionando mucho sobre qué va a suceder", comentó hace dos años.

Este fin de semana Salas puede tener un rol clave en la definición del campeonato. Puede darle una mano a Colo Colo en caso de que haga enredar puntos a la UC, aunque su foco está puesto en salvar a Huachipato del descenso pues está en zona roja. Eso sí, en las últimas cinco fechas no ha perdido el cuadro acerero.

Ambos elencos chocarán desde las 18 horas el domingo, misma hora en que el Cacique estará recibiendo a Unión Española en el Monumental. Como ambos van igualados en la punta, no hay posibilidad de que haya campeón esta fecha.