José Pedro Fuenzalida sale en defensa de los clubes de segunda división: "Los logros se consiguen en cancha y no fuera de ella"

Aún no han pasado 24 horas desde que el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional adoptara la medida de que no habrá ascenso directo en segunda división y la lluvia de críticas no para.

Si Arturo Vidal se mostró muy molesto por esta situación, ahora fue el turno del capitán de Universidad Católica, Luis Pedro Fuenzalida.

El Chapa utilizó su cuenta de Instagram para reclamar por la controvertida medida pidiendo que se respete nuestro fútbol.

"Respetemos nuestro fútbol. Los logros se consiguen en cancha y no fuera de ella. Lucharemos siempre por torenos justos, en donde se premie el buen trabajo y los buenos resultados", escribió Fuenzalida.

El reclamo del capitán cruzado se une además a la fuerte posición adoptada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales que incluso piensan en parar la actividad si la decisión del Consejo de Presidentes sigue afirme.

Los únicos clubes que votaron en contra de esta moción fueron: Universidad Católica, Palestino, La Serena, San Marcos de Arica, Lautaro de Buin y Melipilla.