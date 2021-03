Sifup cita a Asamblea Extraordinaria tras decisión de la ANFP de dejar sin ascenso directo a la Segunda División

El Sifup está en pie de guerra. Tras la polémica decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP de dejar sin ascenso directo a la Segunda División, llamó a una Asamblea Extraordinaria para este lunes.

"Debido a las lamentables decisiones adoptadas por el Consejo de Presidentes y en virtud a lo que establecen nuestros estatutos, citaremos a Asamblea Extraordinaria el próximo lunes, donde delegados y capitanes decidirán los pasos a seguir", publicó el Sifup este lunes en su redes sociales.

Pese a los reclamos de los clubes de la Segunda División, la ANFP determinó que el último equipo de la Primera B bajará a Segunda y que el penúltimo jugará una promoción con el campeón de Segunda.

La razón de esta decisión es que la ANFP pretende que la Primera y la Primera B tengan 16 equipos en sus divisiones para el año 2022.

A los clubes de Segunda les tomó por sorpresa esta determinación, pues confiaban en que la ANFP razonaría luego de la negativa generalizada en el medio futbolístico chileno.

Anteriormente, los clubes de Segunda habían advertido que no jugarían en un torneo que no contemple al menos un ascenso directo.

“No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes. Por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso”, decía una misiva publicada hace una semana.