José Pedro Fuenzalida reconoce que decidió jugar en Colo Colo porque "es el club más grande de Chile"

La carrera de José Pedro Fuenzalida está marcada por el paso que tuvo en Colo Colo. Primero en 2008 y luego entre 2010 y 2014, el Chapa dejó atrás su formación en Universidad Católica para vestir la camiseta alba, donde ganó el Torneo de Clausura 2014.

Así lo reconoció el mismo Chapa, en conversación con La Tercera. "Nunca me voy a arrepentir. Fue una experiencia muy buena porque estuve en el club más grande de Chile, el más popular", advirtió el actual bicampeón del fútbol chileno con la UC.

Fuenzalida destacó lo positivo de su paso por el cacique: "Me permitió crecer (...), sabía que si quería madurar como jugador tenía que salir de mi zona de confort, que era Católica. Yo vivía cerca del estadio, mi colegio estaba ahí. Si quería madurar, tenía que salir".

Tras su inicio en la UC y su retiro para dedicarse a los estudios, Claudio Borghi le tendió la mano desde Macul: "Había decidido volver al fútbol y la UC me permitió hacer la pretemporada. Estaba medio lesionado, con problemas musculares. Ahí si era un jugador discreto".

"Me llamó Colo Colo y lo vi como una gran oportunidad. Iba a un equipo que era tetracampeón, con grandes jugadores de elite. Siempre seré un agradecido del Bichi Borghi", recordó.

Fuenzalida reconoció que la movida hizo que el hinchas de la Católica viera con recelo su regreso al cuadro precordillerano. "Entiendo al hincha. El pasar de Católica a Colo Colo ellos lo iban a tomar de esa manera. Yo tengo que verlo más allá, pensar en mi futuro. Cuando voy a Colo Colo no digo que es el club de mis amores, no lo hago por eso. Lo hago porque es el club más grande de Chile y donde más podía crecer y madurar", asume.

La buena campaña del Chapa hizo que hasta de Universidad de Chile le hablaran, específicamente el técnico de ese entonces, Jorge Sampaoli. Pero dijo que no, "porque ese proceso de madurar ya lo había logrado en Colo Colo. Ese paso de Colo Colo a la U es otra cosa. era una decisión más deportiva o monetaria".

"Colo Colo y la U están a la misma altura y no me hubiese gustado en los dos equipos. A mí me gusta la identificación y por eso me costó tanto ir a Colo Colo. Yo me identifico con Católica, con sus valores, con la institución", completó Fuenzalida.