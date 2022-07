El ex arquero de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports, Johnny Herrera, explicó sus polémicas palabras y gesto sobre Universidad Católica que dejaron la escoba hace unos días. El oriundo de Angol asegura que no quiso ningunear a la UC.

Johnny Herrera se echa para atrás con la UC: "Una lata que no se haya entendido el gesto"

Johnny Herrera dejó la escoba durante esta semana al asegurar que Universidad Católica no se compara a Colo Colo y Universidad de Chile, acompañando sus palabras con un gesto de pequeñita, a la hora de comparar a albos, azules y cruzados.

Las palabras del ex meta de la U vinieron en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, generando la molestia del conductor Manuel De Tezanos.

“Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (chica) al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen”, dijo Johnny sin pelos en la lengua.

Este viernes en LUN, Herrera explicó que sus palabras apuntaban a la caja de resonancia que tiene cada uno de los denominados tres equipo grandes, pero si alguien se sintió ofendido, “mala pata”, sostiene.

“Creo que se sintió ofendida harta gente, pero no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo sólo me quería referir a que la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tiene Católica, Cobreloa, Wanderers, que son los equipos que vienen después. Es una realidad no más”, dijo el panelista de TNT Sports.

El ex 25 de la U y 23 de la selección chilena agregó que “hay que ver las pautas que hay en televisión, por ejemplo. Una lata que no se haya entendido el gesto, pero eso era lo que quería hacer ver”.

Johnny Herrera sentenció que “no dije que la Católica era equipo chico, fue como la forma de expresarme. Básicamente, lo que quise decir es que la caja de resonancia de la Católica es mucho más pequeña, en comparación a la U y Colo Colo. Y si alguien se sintió ofendido, mala pata, pero no fue mi intención”.