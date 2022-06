Johnny Herrera hizo enojar a Manuel De Tezanos en vivo por TNT Sports y el ex meta de Universidad de Chile sacó chispas al asegurar que Universidad Católica es pequeña en comparación con Colo Colo y la U.

Según el otrora meta de los azules y la selección chilena, la UC no se puede comparar con la U y el Cacique, acompañando sus palabras con el gesto de chico que rápidamente se hizo viral junto a la furia de los hinchas cruzados.

Pero hay historia bajo el puente que puede explicar en parte el momento de antipatía de Herrera con la Católica, club del cual fue hincha cuando niño.

En una antigua entrevista con la revista Triunfo en 2001, Herrera relató cómo la UC ocupó un lugar en su corazón antes de convertirse en azul hasta la médula, cuando la U no llegaba a su natal Angol en las noticias.

“El Colo le ganaba siempre a la Católica y en ese tiempo la U ni la había escuchado, no existía pa’ mí. Después la UC jugó la final de la Libertadores del 93 y cuando iba perdiendo 2-0 me fui al baño a rezar pa’ que hiciera uno la Católica. De verdad”, reveló entonces el hoy ex arquero.

Incluso se probó en La Franja de forma paralela a su estadía en el Caracol Azul: “sí, fui. Era mi primer año en la U y fui a San Carlos solo, por amor a la Católica. Fui sin que supieran en la U, entrenaba acá y allá el profe Radonic me trataba de acomodar. Para mí la UC siempre fue una gran institución y allá me ofrecían todo y acá nada”.

“En la UC me fue bien, me llamaban por teléfono, estaba motivadísimo, quería irme, pero como acá ya tenía carné no podía irme, además en la U después me ofrecieron pensión y colegio, Y acá estoy, soy de la U y después de la UC”, concluyó en esa entrevista Johnny Herrera.

La otra explicación de Johnny

Tras revelarse ese archivo, en 2015 el meta volvió a tomar el tema para aclarar las dudas y el revuelo que habían causado sus antiguas declaraciones.

“Reconozco que en algún momento apoyé a Católica. Más que hincha de la U ahora, todavía soy anticolocolino. Cuando la U estuvo en Segunda División (1989) apoyaba al rival de Colo Colo que era Universidad Católica. Sí hinché por la UC, pero llegar a ser hincha es otra cosa”, sostuvo a La Tercera.

Para complementar su situación, Johnny Herrera sentenció que “por ejemplo hoy mi compromiso con Universidad de Chile es distinto al que tengo con la selección. Quizás eso en algún minuto va a cambiar cuando me toque jugar un partido definitorio. Hoy me siento mucho más comprometido con la U que con la selección”.

Frío en San Carlos

Otro antecedente sabroso fue el polémico “estoy cagado de frío” que manifestó Johnny en la visita de la U a San Carlos en 2019. Germán Lanaro lo escuchó y le dedicó un gesto de “estar loco”.

El meta metía el dedo en la llaga a la UC, que arrastraba el historial de segundos lugares y era objeto de burlas de los hinchas de la U y Colo Colo.

Ese día la Católica le pasó por encima a la U con victoria por 4-0 y el cuadro cruzado se erige como la institución más sólida del fútbol chileno, más allá de su actual bajón. Mal que mal, hoy la UC es la vigente tetracampeona del balompié nacional.