El humor debutó en la primera jornada de las 27 horas de amor de Teletón con Diego Urrutia, siendo el primero de los comediantes en subir al escenario y hacer reír al público.

Con una mirada a los temas de actualidad, el joven que triunfó en este año en el Festival de Viña presentó su rutina pasada las 2:30 de la madrugada de este sábado.

Diego Urrutia en la Teletón 2023

Su presentación comenzó con un registro en donde se encontraba en el confesionario del Gran Hermano y le pedían estar en Teletón en lugar de votar, haciendo reír a los asistentes.

Tras ello, el oriundo de Temuco se sube al escenario y comienza con su rutina en donde habla de uno de los temas más comentados de las redes sociales, los realitys shows.

“De nuevo de moda los realitys, ¿quién inventó eso?. ¿Cómo llegai y contai esa idea?, un gallo medio loco llega y dice “se me ocurrió una idea, encerrar a 10 hombres con 10 mujeres y los grabamos… “, para luego agregar: “Y después metemos a un enano y a un burro que muerda a Junior Playboy. ¿A quién se le ocurrió esa idea?”.

Asimismo, Diego reveló mirar ambos espacios de telerrealidad que están actualmente al aire, Tierra Brava y Gran Hermano. “Se me mezclan todos, no sé qué ha pasado. Según yo esta semana la Pamela Díaz peleó con la Pincoya, creo que Miguelito está usando de frazada el peto de la Coni, como que no sé bien la situación… El Rai se agarró al manager”.

También se refirió a los Juegos Panamericanos, el gran evento deportivo que se realizó en Chile y finalizó hace pocos días.

“Yo pensé que Chile no lo iba a organizar bien, que justo iba a pasar un terremoto, que justo la antorcha se iba a apagar acá, en Santiago o en Talca, en alguno de esos lugares algo iba a pasar. Pero no fue así, Chile lo hizo bien”.

Revisa la presentación de Diego Urrutia a continuación

