No hay un solo día tranquilo en Gran Hermano Chile desde la entrada de Angélica Sepúlveda el pasado domingo. Lo que nadie se esperaba es que dos concursantes del reality protagonizarían una fuerte pelea sin la ex Tierra Brava implicada.

Y es que desde Chilevisión nos confirmaron a RedCarpet que este jueves hubo una grave pelea en la casa de GH, imágenes que se mostrarán esta noche en el prime y que se espera estén los panelistas como el jueves pasado.

¿Quiénes pelearon?

En redes sociales se mostraron videos que se vieron en la transmisión de 24 horas de DGO; donde se escucha en el fondo a Iñigo y Patricio discutiendo fuertemente.

Mientras que en otro video, Angélica le pregunta a Felipe sobre la pelea, quien dijo que algo pasaba con Iñigo y que iba a “quedar la cagá”.

Chilevisión acaba de publicar un video con el inicio de la pelea, que se dio por el robo de alimentos de parte de Iñigo a Michelle. Luego este no solo fue encarado por la brasileña, sino también por Pedro Astorga quien la defendió.

Pero al parecer todo siguió después con Pato quien fue también a defender a Michi. Si bien no mostraron parte de la pelea grave que se habla desde el canal, sí que se dijeron “cagón” entre otras cosas. Luego, el pleito habría escalado a algo más.

Revisa el adelanto de Gran Hermano:

Desde ayer que los ánimos estaban caldeados tras presentarse una extensa placa de nominados con ocho participantes. Y en la noche se vio cómo Iñigo hablaba con Camila Power sobre hacer enojar a Pedro para iniciar una pelea. Estrategia que al parecer vio a Pato implicado.

¿Peligro de expulsión?

Es otro rumor que ronda en redes sociales, que podría haber sobre negro con una sanción que signifique una expulsión por agresión. Teoría que no ha sido confirmada desde la producción.

Lo cierto es que al menos hasta la hora de la publicación de esta nota, Iñigo no ha aparecido en el en vivo. A diferencia de Patricio que se le ha visto de buen ánimo conversando con Pedro en la cocina. Pero no significa que no esté en la casa y sí que se está evitando mostrar algo de él que mate la sorpresa en cuanto a la pelea para esta noche.

Si bien las sanciones han estado muy al debe en esta temporada, con robos de comida y complot que no ha sido fuertemente sancionado; una agresión sería motivo de expulsión en caso de que haya habido una.