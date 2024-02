Uno de los grandes sucesos en el mundo deportivo de cada año, es el Super Bowl. Sin embargo, este tiene una trascendencia que incluso llega al espectáculo, con el esperado show de medio tiempo. Este evento mueve millones, pero muchos se preguntan ¿cuánto le pagan al artista que se presenta?

Este 2024 será el turno de Usher de decir presente en la final de la NFL. El cantante tendrá una enorme presión, ya que algunos de los más grandes artistas de la historia han dicho presente en este evento. Un show que tiene una duración de cerca de 15 minutos, pero su trascendencia es eterna, para bien o para mal. Hay muchos que quedaron en el recuerdo de manera negativa por no cumplir con las expectativas.

¿Cuánto le pagan al artista que se presenta en el Super Bowl?

Aunque parezca increíble, quien actúa en la final del Super Bowl lo hace sin recibir un pago. ¿Cómo? Sucede que la final de la NFL es considerada la cima del éxito para un cantante y una publicidad muy importante, por lo cual desde la organización no le dan remuneración a quienes se presentan. Sí cubren los costos que conlleva el show y todo eso. Es decir, Usher saltará al escenario “gratis”.

De todos modos, el estar en el Super Bowl hace crecer la valía de quienes dicen presente. Además, se disparan las reproducciones de su música en plataformas como YouTube o Spotify, así que de todas maneras Usher saldrá ganando.

No todos estuvieron a la altura

Para graficar la importancia del show de medio tiempo, hay muchos a quienes no les llama la atención el fútbol americano y solo siguen el encuentro para ver la presentación del artista. A lo largo de los años han ocurrido presentaciones legendarias, como la de Michael Jackson en 1993.

Claro que la historia suele recordar a los buenos, pero también a los malos. Maroon Five, Black Eyed Peas y New Kids on The Block han sido calificados como algunos de los peores. Habrá que esperar cómo será recordado el espectáculo de Usher.